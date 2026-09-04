Рибакина се класира за третия кръг на US Open след експресна победа

Елена Рибакина продължава убедителното си представяне на Откритото първенство на САЩ. Втората поставена в схемата казахстанка представи шампионски тенис и надделя над испанката Джесика Бузас Манейро с 6:2, 6:4, за да си осигури място в третия кръг на турнира.

Успехът на фаворитката бе изграден за точно 66 минути игра, през които тя напълно контролираше събитията на корта. Рибакина постави съперничката си под ранен натиск и реализира четири пробива от сервиса на Манейро, което се оказа напълно достатъчно за бързия край на срещата.

Rybakina races out to take the first set 6-2! pic.twitter.com/nfMmbXv1We — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Основното оръжие на световната номер две отново беше нейният сервис. Рибакина пласира 7 аса в двубоя и спечели впечатляващите 81% от точките на свой първи сервис, без да даде почти никакви шансове за обрат на испанската си съперничка.

В следващата си фаза от надпреварата в Ню Йорк Елена Рибакина ще се изправи срещу Юлия Стародубцева. Казахстанката ще търси продължение на победната си серия по пътя към решаващите етапи на последния за годината турнир от Големия шлем.

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Снимки: Imago