Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина се класира за третия кръг на US Open след експресна победа

Рибакина се класира за третия кръг на US Open след експресна победа

  • 4 сеп 2026 | 06:59
  • 270
  • 0
Рибакина се класира за третия кръг на US Open след експресна победа

Елена Рибакина продължава убедителното си представяне на Откритото първенство на САЩ. Втората поставена в схемата казахстанка представи шампионски тенис и надделя над испанката Джесика Бузас Манейро с 6:2, 6:4, за да си осигури място в третия кръг на турнира.

Успехът на фаворитката бе изграден за точно 66 минути игра, през които тя напълно контролираше събитията на корта. Рибакина постави съперничката си под ранен натиск и реализира четири пробива от сервиса на Манейро, което се оказа напълно достатъчно за бързия край на срещата.

Основното оръжие на световната номер две отново беше нейният сервис. Рибакина пласира 7 аса в двубоя и спечели впечатляващите 81% от точките на свой първи сервис, без да даде почти никакви шансове за обрат на испанската си съперничка.

В следващата си фаза от надпреварата в Ню Йорк Елена Рибакина ще се изправи срещу Юлия Стародубцева. Казахстанката ще търси продължение на победната си серия по пътя към решаващите етапи на последния за годината турнир от Големия шлем.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Мадисън Кийс спаси 5 мачбола и отстрани Анна Бондар на US Open

Мадисън Кийс спаси 5 мачбола и отстрани Анна Бондар на US Open

  • 4 сеп 2026 | 02:19
  • 715
  • 0
Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

Коболи загуби първия сет, но продължава напред на US Open

  • 4 сеп 2026 | 02:11
  • 619
  • 0
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 9814
  • 0
Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

Изтощеният Музети капитулира пред тенисист извън топ 100

  • 4 сеп 2026 | 01:26
  • 941
  • 0
Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

Тейлър Фриц разгроми Матия Белучи и постигна победа №200 на твърди кортове

  • 4 сеп 2026 | 01:16
  • 740
  • 0
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

  • 3 сеп 2026 | 23:27
  • 847
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 21647
  • 16
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 10657
  • 9
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 9814
  • 0
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 7503
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 15763
  • 5
Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 41384
  • 437