Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

Олимпийските шампиони от Париж 2024 Франция се изправят срещу настоящия шампион Полша в големия финал на ЕвроВолей 2026 за мъже.

Битката за европейската титла е тази вечер от 22,00 часа българско време в зала "Унипол Арена" в Милано.

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"Петлите" стигнаха до големия финал, след като на полуфиналите се наложиха над изненадата Финландия с 3:1.

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Полша пък надигра категорично на полуфинала Словения с 3:0 гейма.

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По-рано днес "Суоми" спечели исторически първи бронзов медал от европейско първенство, след като надделя над Словения с 3:0 в срещата за 3-ото място.

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"Дружина полска" ще се опита да защити трофея си от 2023-а година, докато Франция се надява на първо злато от континенталното първенство след 2015-а година, когато триумфираха в София.

Финалът на ЕвроВолей 2026 противопоставя двата отбора, които спориха и за олимпийското злато в Париж 2024. През 2024-а французите спечелиха с 3:0 гейма. Единственият предишен финал на европейско първенство между двата отбора датира от 2009-а година, когато Полша спечели титлата след 3:1.

Сблъсъкът има и специално значение за двамата треньори. Андреа Джани е първият селекционер, достигнал финал на европейско първенство с 3 различни национални отбора: Словения през 2015-а, Германия през 2017-а и сега с Франция. От друга страна Никола Гърбич се цели във втора поредна титла като наставник на Полша след тази през 2023-а година.

Финал на ЕвроВолей 2026:

ФРАНЦИЯ - ПОЛША 0:0 (0:0)

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар, Тео Фор, Матис Ено, Тревор Клевено, Франсоа Уец, Симон Манин - Бенжамен Диез-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартломией Болаж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Бартломией Лемански, Шимон Якубишак - Якуб Попивчак-либеро

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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