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Мемфис Гризлис се отказа от Д'Анджело Ръсел

  • 26 сеп 2026 | 17:48
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Мемфис Гризлис се отказа от Д'Анджело Ръсел

Тимът от НБА Мемфис Гризлис се отказа от услугите на гарда Д'Анджело Ръсел преди началото на тренировъчния си лагер и подписа с Брендан Хаузен, продължавайки процеса на обновяване на състава с млади състезатели, съобщава агенция АП.

Ръсел, избран под номер 2 в драфта на НБА през 2015 година от Лос Анджелис Лейкърс, попадна в Мемфис, след като през юли беше включен от Вашингтон в мащабна сделка, обхващаща шест отбора и 11 играчи.

30-годишният баскетболист има 655 мача в рамките на 11 сезона в НБА с екипите на Лос Анджелис, Бруклин, Голдън Стейт, Минесота и Далас.

Хаузен не беше избран в драфта през юни. По време на колежанската си кариера той бе титуляр в 33 от общо 120 изиграни срещи с отборите на Виланова, Канзас Стейт и Айова.

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Снимки: Gettyimages

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