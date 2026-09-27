Алкарас след драмата на „Лейвър Къп“: Дропшотът е моето оръжие от дете

Карлос Алкарас донесе изключително важна победа за Отбора на Европа на Купа „Лейвър“ 2026 в Лондон, надделявайки над Тейлър Фриц с 6:3, 4:6, 13:11 в спиращ дъха сблъсък. Драматичният триумф в решаващия дълъг тайбрек спаси европейския тим в труден момент и изравни общия резултат срещу Отбора на Света на 5-5.

В интервюто на корта веднага след мача бившият американски тенисист Сам Кери сравни майсторските изпълнения на Алкарас от къса топка с тези на легендите Роджер Федерер и Анди Мъри, които проследиха двубоя от първия ред в залата. Кери подчерта не само прецизността на удара, но и смелостта на испанеца да залага на него дори при точки за мача.

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„Късата топка е част от моята игра“, обясни световният №3. „В тези наистина близки и важни моменти се опитах да я използвам, защото тя беше страхотно оръжие за мен в този мач. Очевидно тренирам дропшота още от съвсем малко дете.“

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Испанецът призна, че е влязъл в срещата с известно напрежение поради неприятните спомени от миналогодишното издание през 2025 г., когато съботният ден се оказа пагубен с четири загубени мача за европейците. В този двубой обаче Алкарас демонстрира хладнокръвие, спасявайки два мачбола, включително с ас и с ключова къса топка, преди да приключи срещата при третата си възможност.

Алкарас отново наблегна на философията си на корта: „Показвам най-добрия си тенис, когато съм отпуснат и се усмихвам. Дори при резултат 6-6 или в кризисни моменти в тайбрека трябва просто да приемеш ситуацията и да рискуваш до самия край.“

В типичния си слънчев стил 23-годишният тенисист се шегува, че понякога обича да гледа повторения на най-добрите си изпълнения в социалните мрежи, за да си върне самочувствието и да остане спокоен преди ключовите битки.

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