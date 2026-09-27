Зверев от Лондон: След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем

Световният номер 2 Александър Зверев направи равносметка на своя забележителен пробив в турнирите от Големия шлем през 2026 година по време на участието си на „Лейвър Къп“ в Лондон. Германецът, който спечели първите си две титли от Големия шлем през този сезон, призна, че е преминал през тежки моменти на съмнение в кариерата си.

Зверев сподели, че след загубения финал на Откритото първенство на Австралия през 2025 година срещу Яник Синер е започнал сериозно да се съмнява дали някога ще успее да вдигне трофей от четирите най-големи надпревари. „След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем“, разкри световният номер 2.

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Големият прелом за Зверев настъпи на Ролан Гарос, където той спечели първата си отборна титла от Големия шлем след победа на финала срещу Флавио Коболи. По думите му именно в Париж напрежението върху него е било най-тежко, след като години наред бе считано за въпрос на време да преодолее тази бариера.

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След триумфа във Франция обаче психологическият товар е паднал. На Откритото първенство на САЩ германецът игра с много повече наслада и спокойствие, което го отведе до втората му титла за годината след победа над Бен Шелтън с 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.

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Шампионът разкри и невероятен детайл от шампионския мач в Ню Йорк. В момента, в който реализира мачбола си срещу Бен Шелтън, Зверев е мислел, че резултатът в четвъртия сет е едва 5-1 и се е запътил към основната линия, подготвяйки се да посреща следващия сервиз. Целият стадион вече е празнувал победата му, преди той да осъзнае, че двубоят всъщност е приключил и той е шампион.

Casper Ruud and Alexander Zverev defeat Bublik and Nakashima 6-4, 7-6(7) 👏



Team Europe leads 7-5 going into Sunday of Laver Cup London 🦾 #lavercup pic.twitter.com/032F9sQgaL — Tennis Channel (@TennisChannel) September 26, 2026

Германецът отбеляза, че спортът се променя изключително бързо и освобождаването от психологическия натиск след първия триумф е ключово за постоянството му. Със спечелените две титли от Големия шлем през 2026 година Зверев се намира само на един трофей от постижението на легенди като Анди Мъри и Стан Вавринка, които имат по три титли в кариерата си.

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