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  3. Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

  • 3 сеп 2026 | 21:21
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Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

Ига Швьонтек продължава убедителното си представяне на Откритото първенство на САЩ. Шампионката от 2022 година се класира за третия кръг на турнира в Ню Йорк след чиста победа над Надя Подороска с 6:3, 6:2.

С този успех полската тенисистка записа своето седмо поредно достигане до третия кръг на US Open. Поредицата ѝ започна още през 2020 година, а през 2022 г. тя вдигна и трофея в Ню Йорк.

Швьонтек демонстрира стабилност и не позволи на своята съперничка да разгърне играта си. Полякинята пое инициативата в първия сет и проби подаването на Подороска, за да затвори частта с 6:3. Във втория сет превъзходството на бившата номер 1 бе още по-изразено, приключвайки срещата при 6:2 след малко повече от час и половина игра.

След категоричния триумф над Подороска, Швьонтек продължава преследването на своята втора титла от Откритото първенство на САЩ и общо седма от Големия шлем.

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Снимки: Imago

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