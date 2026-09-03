Швьонтек за седма поредна година е в третия кръг на US Open

Ига Швьонтек продължава убедителното си представяне на Откритото първенство на САЩ. Шампионката от 2022 година се класира за третия кръг на турнира в Ню Йорк след чиста победа над Надя Подороска с 6:3, 6:2.

С този успех полската тенисистка записа своето седмо поредно достигане до третия кръг на US Open. Поредицата ѝ започна още през 2020 година, а през 2022 г. тя вдигна и трофея в Ню Йорк.

Iga Swiatek defeats Podoroska 6-3, 6-2 to reach the US Open third round once again! pic.twitter.com/jfJ745Csc2 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Швьонтек демонстрира стабилност и не позволи на своята съперничка да разгърне играта си. Полякинята пое инициативата в първия сет и проби подаването на Подороска, за да затвори частта с 6:3. Във втория сет превъзходството на бившата номер 1 бе още по-изразено, приключвайки срещата при 6:2 след малко повече от час и половина игра.

След категоричния триумф над Подороска, Швьонтек продължава преследването на своята втора титла от Откритото първенство на САЩ и общо седма от Големия шлем.

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Снимки: Imago