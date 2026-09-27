Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Сензацията в женския тенис на 2026 година спечели фенски вот, но предизвика напрежение

  • 27 сеп 2026 | 04:17
  • 393
  • 0
Сензацията в женския тенис на 2026 година спечели фенски вот, но предизвика напрежение

Филипинката Александра Еала спечели наградата „Star of the Hard Court Swing“ на WTA за серията от турнири на твърда настилка в Северна Америка, събирайки внушителните 78% от гласовете на феновете. Резултатът обаче предизвика остри реакции и раздели тенис общността, тъй като 21-годишната състезателка изпревари шампионката от US Open и нова №1 в световната ранглиста Елена Рибакина, която остана втора с 16%. Трета в подреждането завърши бившата №1 Ига Швьонтек с едва 3% от вота.

Отличието „Star of the Swing“ бе въведено от WTA в началото на сезон 2026 и вече разполага със списък от предишни носители, сред които Елена Рибакина, Каролина Мухова, Арина Сабаленка, Мая Хвалинска, както и самата Еала, която грабна приза за тревната серия. За филипинката това е втори подобен успех през годината, извоюван благодарение на силното ѝ представяне и титлата във Вашингтон. Критиците обаче бързо определиха вота като „смехотворен“ и чист „конкурс за популярност“. Основният аргумент на недоволните бе скорошната ѝ изненадваща загуба във втория кръг на турнира в Сингапур от №180 в света Татяна Прозорова с 6:4, 5:7, 3:6 след повече от три часа игра.

Националният дълг и шансът за злато
Националният дълг и шансът за злато

От друга страна, защитниците на вота изтъкват, че регламентът е напълно отворен за феновете по целия свят и активността на нейните привърженици е напълно легитимна. Макар дискусиите да създават допълнително напрежение около младата състезателка, фокусът ѝ вече е насочен към Азиатските игри в Нагоя и предстоящата азиатска серия. Там Еала ще преследва нов силен резултат и възможност да се пребори за трети пореден приз от поредицата „Star of the Swing“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Алкарас след драмата на „Лейвър Къп“: Дропшотът е моето оръжие от дете

Алкарас след драмата на „Лейвър Къп“: Дропшотът е моето оръжие от дете

  • 27 сеп 2026 | 03:04
  • 542
  • 0
Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

Рууд и Зверев изведоха Европа напред преди решителната неделя на Купа „Лейвър“

  • 27 сеп 2026 | 02:48
  • 420
  • 0
Зверев от Лондон: След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем

Зверев от Лондон: След финала в Мелбърн спрях да вярвам, че някога ще спечеля Голям шлем

  • 27 сеп 2026 | 02:18
  • 322
  • 0
Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

Драма в Лондон: Алкарас спаси отбора на Европа в епичен трилър срещу Тейлър Фриц

  • 27 сеп 2026 | 01:34
  • 321
  • 0
Адриан Андреев загуби от чех в Пловдив пред погледа на Стоичков

Адриан Андреев загуби от чех в Пловдив пред погледа на Стоичков

  • 26 сеп 2026 | 20:07
  • 1714
  • 1
Медведев се класира за четвъртфиналите в Ханджоу

Медведев се класира за четвъртфиналите в Ханджоу

  • 26 сеп 2026 | 17:59
  • 562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 140421
  • 1151
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 22739
  • 307
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 17742
  • 64
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 22685
  • 21
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 34337
  • 339
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 85638
  • 87