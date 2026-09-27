Сензацията в женския тенис на 2026 година спечели фенски вот, но предизвика напрежение

Филипинката Александра Еала спечели наградата „Star of the Hard Court Swing“ на WTA за серията от турнири на твърда настилка в Северна Америка, събирайки внушителните 78% от гласовете на феновете. Резултатът обаче предизвика остри реакции и раздели тенис общността, тъй като 21-годишната състезателка изпревари шампионката от US Open и нова №1 в световната ранглиста Елена Рибакина, която остана втора с 16%. Трета в подреждането завърши бившата №1 Ига Швьонтек с едва 3% от вота.
Отличието „Star of the Swing“ бе въведено от WTA в началото на сезон 2026 и вече разполага със списък от предишни носители, сред които Елена Рибакина, Каролина Мухова, Арина Сабаленка, Мая Хвалинска, както и самата Еала, която грабна приза за тревната серия. За филипинката това е втори подобен успех през годината, извоюван благодарение на силното ѝ представяне и титлата във Вашингтон. Критиците обаче бързо определиха вота като „смехотворен“ и чист „конкурс за популярност“. Основният аргумент на недоволните бе скорошната ѝ изненадваща загуба във втория кръг на турнира в Сингапур от №180 в света Татяна Прозорова с 6:4, 5:7, 3:6 след повече от три часа игра.
Националният дълг и шансът за злато
От друга страна, защитниците на вота изтъкват, че регламентът е напълно отворен за феновете по целия свят и активността на нейните привърженици е напълно легитимна. Макар дискусиите да създават допълнително напрежение около младата състезателка, фокусът ѝ вече е насочен към Азиатските игри в Нагоя и предстоящата азиатска серия. Там Еала ще преследва нов силен резултат и възможност да се пребори за трети пореден приз от поредицата „Star of the Swing“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google