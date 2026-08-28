Чаби Алонсо намекна, че Енцо Фернандес не е имал желание да играе

Енцо Фернандес не попадна в състава на Челси за снощния двубой с Лутън, а Чаби Алонсо разкри ключова подробност защо не е избрал полузащитника на „сините“. Мениджърът на лондончани намекна, че Енцо Фернандес не е имал „желанието да играе“ и това е причината халфът, който иска да напусне, да бъде изваден от състава в четвъртък вечер.

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Аржентинецът беше оставен извън групата на „сините“ за победата във втория кръг на „Карабао Къп“ на фона на продължаващите спекулации за бъдещето му на „Стамфорд Бридж“. Въпреки информациите от Аржентина, че Манчестър Сити е близо до споразумение за Фернандес, източници от Челси настояват, че не е имало директен контакт между клубовете.

Хора от "Стамфорд Бридж" също така твърдят, че всяка постъпила оферта ще бъде разгледана единствено с мисъл за състава на Алонсо и в контекста на подсилването на групата на испанеца. Челси ще търси заместник на Фернандес, ако той напусне. Алекс Скот остава в полезрението, Морган Гибс-Уайт има своите почитатели в клуба, а Ламин Камара от Монако също е свързван с трансфер.

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Алонсо заяви, че планът е бил Фернандес да бъде част от състава за мача с Лутън. По-късно следобед обаче мениджърът е информирал аржентинския национал, че няма да участва в двубоя на „Стамфорд Бридж“.

„Казах, че се нуждаем от футболисти, които са в най-добро състояние да играят“, заяви Алонсо. „Трябва да вземем всичко предвид – кои играчи са във форма и кои не усещат тази енергия да играят. За мен е много важно те да изпитват това желание за игра и да имат добра подготовка.“

След това Алонсо разкри подробности за разговора, който е провел с Фернандес: „Говорихме и решихме, че за тази вечер е по-добре той да не бъде част от състава. Той е топ играч.“

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В неделя следобед Дани Уелбек ще се изправи срещу бившия си клуб Брайтън, по-малко от месец след като напусна „Амекс“, за да се премести на „Стамфорд Бридж“. 35-годишният нападател отбеляза първия си гол за „сините“ при победата за купата над Лутън в четвъртък, а Алонсо е възхитен от влиянието, което опитният нападател оказва върху отбора.

„Той има много качества“, обясни наставникът на Челси. „Като играч виждате колко е интелигентен. Той се свързва добре с останалите. Извън наказателното поле е способен да комбинира. В наказателното поле е много интелигентен, за да бъде на правилното място. В ежедневието той оказва голямо влияние върху останалите играчи. Тренира наистина здраво. Той вдига всички стандарти в тренировките и това е нещо, което смятаме за много важно.“

🚨🔵 Alonso on his discussion with Fernándezn:



🗣️ "We talked and we decided for tonight it was better not to be part of the squad. He is a top player."



📰 @BobbyVincentFL https://t.co/RfAV2xYXgt pic.twitter.com/pGpmXCATHk — Chels Zone (@TheChelsZoneX) August 28, 2026

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Снимки: Imago