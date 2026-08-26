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Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

  • 26 авг 2026 | 13:24
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Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

Манчестър Сити има готовност да отправи първоначална оферта в размер на 120 милиона паунда за халфа на Челси Енцо Фернандес, твърди “Би Би Си”. Това означава, че “гражданите” още веднъж могат да подобрят трансферния си рекорд, след като по-рано през това лято взеха Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда.

На “Стамфорд Бридж” са напълно наясно с интереса на Челси и желанието на Енцо Мареска да се събере с аржентинеца.

“Гражданите” се разделиха с четирима от халфовете си през настоящия прозорец. Бернардо Силва напусна по-рано през лятото, за да се присъедини към Реал Мадрид. Тижани Райндерс беше продаден на саудитския клуб Ал-Кадсия за 52 милиона паунда, докато Барселона подписа с Родри за 65 милиона паунда. Нюкасъл пък вече постигна договорка със Сити за Нико Гонсалес, за когото ще плати 52 милиона паунда.

Всеки момент “гражданите” ще финализират и трансфер на Аюб Буади от Лил, за когото ще платят 85.6 милиона паунда.

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Снимки: Imago

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