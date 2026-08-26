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Чаби Алонсо с коментар за бъдещето на Енцо Фернандес и Педро Нето

  • 26 авг 2026 | 16:39
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Мениджърът на Челси Чаби Алонсо заяви, че Енцо Фернандес ще вземе участие в утрешния мача за “Карабао Къп” срещу Лутън. Аржентинецът е обект на сериозен интерес от страна на Манчестър Сити, като според днешните информации в английските медии “гражданите” подготвят оферта в размер на 120 милиона паунда за него. Той се появи като резерва и срещу Фулъм в понеделник в първия мач на Челси за сезона.

Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес
Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

“ Да, очакваме той да вземе участие. Тренира добре, добър професионалист е и ще бъде включен”, заяви Алонсо.

Запитан дали очаква аржентинецът да остане в отбора, мениджърът отговори: „Искаме да имаме възможно най-добрия отбор. Знаем качествата му, той ги и показал. Трябва да изчакаме, но сега мислим за утрешния мач. Ще видим как ще се развият нещата”.

Относно Педро Нето, който също е спряган като потенциално напускащ, и това дали се чувства добре в ролята на уинг-бек, както е използван от испанеца, Алонсо добави: “Уинг-бек, крило, може да го наричате както искате. Основното е качеството на играчите и да имаме баланс. Няма да навлизам в твърде много подробности за разговорите. Искаме да имаме възможно най-добрия състав и ще видим какво ще се случи”.

Испанецът внесе яснота и за състоянието на Мойсес Кайседо и Марко Палестра, които пропуснаха двубоя с Фулъм заради контузии. “И двамата няма да са на разположение за утре. Да видим, дано Мойсес успее за уикенда. За Марко трябва да проверим още някои неща”.

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Снимки: Imago

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