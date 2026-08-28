В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити

В Челси са готови да продадат полузащитника Енцо Фернандес на Манчестър Сити за правилната цена и с условието, че успее да го замени в състава си до края на трансферния прозорец във вторник, съобщава "Скай Спортс".

Въпреки че все още няма информация за официални преговори между двата клуба, 25-годишният аржентинец беше оставен извън състава на "сините" от Лондон при победата с 2:0 срещу третодивизионния Лутън Таун в турнира за Купата на лигата. След двубоя мениджърът Шаби Алонсо заяви, че Фернандес е "добър професионалист", който тренира усилено, а решението дали ще е замесен в неделния двубой срещу Брайтън във Висшата лига ще бъде взето на по-късен етап.

Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

От Челси първоначално поставиха 14 август като краен срок за предложения от страна на Манчестър Сити за халфа, но интересът на "гражданите" се запазва, въпреки че изпуснаха датата. Лондончани изискваха минимална сума от 120 милиона паунда, но подобна оферта така и не дойде.

"Това беше просто заради мача. Имаме други играчи, които се нуждаят от минути. Това беше решение, което взех следобеда. Енцо е добър професионалист. Той тренира добре и не мога да кажа нищо за това. Това просто бяха решения, които трябва да взимаме с мисъл за мача, който играхме тази вечер. Ще видим за неделя", отговори Алонсо на въпрос защо Фернандес не е бил включен в групата за двубоя срещу Лутън.

Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол

В случай че Енцо Фернандес бъде продаден на Манчестър Сити в идните дни, Челси е набелязал двама играчи, които да го заменят на неговата позиция. Това са Алекс Скот от Борнемут и Адам Уортън от Кристъл Палас, но нито един от двата клуба не смята да се раздели с тях на този етап. Челси ще играе срещу Лийдс Юнайтед в третия кръг на Купата на лигата след две седмици, докато във Висшата лига заема шестото място след победата с 3:2 срещу Фулъм на старта на сезона.

В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages