Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити

В Челси са готови да продадат Енцо Фернандес на Ман Сити

  • 28 авг 2026 | 12:32
  • 1125
  • 2

В Челси са готови да продадат полузащитника Енцо Фернандес на Манчестър Сити за правилната цена и с условието, че успее да го замени в състава си до края на трансферния прозорец във вторник, съобщава "Скай Спортс".

Въпреки че все още няма информация за официални преговори между двата клуба, 25-годишният аржентинец беше оставен извън състава на "сините" от Лондон при победата с 2:0 срещу третодивизионния Лутън Таун в турнира за Купата на лигата. След двубоя мениджърът Шаби Алонсо заяви, че Фернандес е "добър професионалист", който тренира усилено, а решението дали ще е замесен в неделния двубой срещу Брайтън във Висшата лига ще бъде взето на по-късен етап.

Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес
Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

От Челси първоначално поставиха 14 август като краен срок за предложения от страна на Манчестър Сити за халфа, но интересът на "гражданите" се запазва, въпреки че изпуснаха датата. Лондончани изискваха минимална сума от 120 милиона паунда, но подобна оферта така и не дойде.

"Това беше просто заради мача. Имаме други играчи, които се нуждаят от минути. Това беше решение, което взех следобеда. Енцо е добър професионалист. Той тренира добре и не мога да кажа нищо за това. Това просто бяха решения, които трябва да взимаме с мисъл за мача, който играхме тази вечер. Ще видим за неделя", отговори Алонсо на въпрос защо Фернандес не е бил включен в групата за двубоя срещу Лутън.

Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол
Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол

В случай че Енцо Фернандес бъде продаден на Манчестър Сити в идните дни, Челси е набелязал двама играчи, които да го заменят на неговата позиция. Това са Алекс Скот от Борнемут и Адам Уортън от Кристъл Палас, но нито един от двата клуба не смята да се раздели с тях на този етап. Челси ще играе срещу Лийдс Юнайтед в третия кръг на Купата на лигата след две седмици, докато във Висшата лига заема шестото място след победата с 3:2 срещу Фулъм на старта на сезона.

В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант
В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

  • 28 авг 2026 | 11:14
  • 2679
  • 7
Президентът на футболната федерация на Нигерия подаде оставка

Президентът на футболната федерация на Нигерия подаде оставка

  • 28 авг 2026 | 11:04
  • 644
  • 1
Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

Хулиан Алварес отново не тренира, Арсенал продължава да настоява

  • 28 авг 2026 | 10:40
  • 3521
  • 1
Шеф на Байерн за новия си договор: Много съм горд

Шеф на Байерн за новия си договор: Много съм горд

  • 28 авг 2026 | 10:00
  • 970
  • 0
От УЕФА подготвят дело срещу Джани Инфантино

От УЕФА подготвят дело срещу Джани Инфантино

  • 28 авг 2026 | 09:22
  • 1004
  • 2
Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

  • 28 авг 2026 | 09:10
  • 1784
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

  • 28 авг 2026 | 09:45
  • 13957
  • 83
ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

  • 28 авг 2026 | 10:19
  • 11028
  • 46
Промени в ръководството на Ботев

Промени в ръководството на Ботев

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 5707
  • 9
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 164486
  • 1375
Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

  • 28 авг 2026 | 06:55
  • 11577
  • 13
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

  • 27 авг 2026 | 23:51
  • 47944
  • 55