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Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

  • 1 сеп 2026 | 23:19
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Манчестър Сити привлече Илиман Ндиайе от Евертън

Манчестър Сити финализира трансфера на крилото Илиман Ндиайе от Евертън в сделка, която може да достигне 65 милиона паунда. Трансферът на 26-годишния сенегалски национал, осъществен в последния ден от прозореца, е на стойност 60 милиона паунда, с включени допълнителни 5 милиона под формата на бонуси.

„Работил съм през целия си живот за възможност като тази“, заяви Ндиайе, който подписа петгодишен договор на стадион „Етихад“. „Сити е един от най-добрите клубове в света и съм ги гледал как печелят всичко, докато растях. Да мога да напиша собствена глава в една толкова специална история е шанс, който се дава веднъж в живота, и съм решен да го сграбча с две ръце. Невинаги е било лесно в кариерата ми, но винаги съм вярвал, че мога да играя за отбор, който се бори за най-големите отличия, и ето че сега съм тук.“

Преди това Манчестър Сити опита да привлече Коди Гакпо от Ливърпул, но двата клуба не се разбраха и това принуди "гражданите" да пренасочат усилията си към Ндиайе.

Ндиайе записа 74 мача и отбеляза 21 гола за Евертън, откакто се присъедини към тях от Марсилия през 2024 г.

В петък вечер Тотнъм беше постигнал споразумение с Евертън за Ндиайе, като се очакваше Ричарлисон да поеме в обратната посока в отделна сделка. Бразилецът обаче не се разбра с "карамелите" и това провали и трансфера на Ндиайе в посока Лондон. В крайна сметка крилото все пак смени клубната си принадлежност и се присъедини към Ман Сити.

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