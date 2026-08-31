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Ман Сити обяви привличането на крило

  • 31 авг 2026 | 15:30
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От Манчестър Сити официално обявиха привличането на Алън Елиас. Бразилецът пристига на “Етихад” от Палмейрас, като се смята, че за него са платени около 40 милиона евро, макар сумата да не е обявена официално от двата клуба. Фланговият футболист е подписал договор за пет години до лятото на 2031 година и се превръща в поредното ново попълнение на “гражданите” след привличането на Елиът Андерсънм Джереми Монга, Херономо Рули и Аюб Буади. Смята се, че привличането на 22-годишния бразилец е пряк резултат от продажбата на Савиньо, за когото Тотнъм платиха около 85 милиона евро.

От Манчестър Сити най-вероятно ще продължат да бъдат активни в последните часове на трансферния пазар, тъй като се очаква да бъде обявено привличането на Коди Гакпо и евентуално развитие по сделката за Енцо Фернандес.

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