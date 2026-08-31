Ман Сити обяви привличането на крило

От Манчестър Сити официално обявиха привличането на Алън Елиас. Бразилецът пристига на “Етихад” от Палмейрас, като се смята, че за него са платени около 40 милиона евро, макар сумата да не е обявена официално от двата клуба. Фланговият футболист е подписал договор за пет години до лятото на 2031 година и се превръща в поредното ново попълнение на “гражданите” след привличането на Елиът Андерсънм Джереми Монга, Херономо Рули и Аюб Буади. Смята се, че привличането на 22-годишния бразилец е пряк резултат от продажбата на Савиньо, за когото Тотнъм платиха около 85 милиона евро.
От Манчестър Сити най-вероятно ще продължат да бъдат активни в последните часове на трансферния пазар, тъй като се очаква да бъде обявено привличането на Коди Гакпо и евентуално развитие по сделката за Енцо Фернандес.