Обрат: Монако блокира трансфера на Ламин Камара в Челси

Монако се оттегли в последния момент от продажбата на полузащитника Ламин Камара на Челси, броени минути преди затварянето на трансферния прозорец във вторник. По-рано през деня „Ди Атлетик“ съобщи, че Челси е постигнал споразумение с френския клуб за привличането на Камара. Офертата на лондончани на стойност около 47 милиона паунда (54 милиона евро) е била приета часове преди крайния срок в 23:00 ч. британско време. Въпреки това, източници от Челси, пожелали анонимност поради деликатността на ситуацията, заявиха, че Монако се е отказал от споразумението. Смята се, че този ход е свързан с трансфера на Фоларин Балогун в Евертън, който също се финализираше късно във вторник вечер.

Камара вече беше договорил личните си условия с Челси, подписвайки шестгодишен договор с опция за удължаване с още 12 месеца. Сенегалският национал дори беше преминал медицински прегледи и се очакваше да пристигне в Лондон в сряда, преди Монако да провали сделката.

Челси искаше Камара за заместник на Енцо Фернандес, който всеки момент се очаква да премине в Манчестър Сити за 125 милиона паунда. Сега обаче "сините" са поставени пред изключително неприятна ситуация и вече няма как да реагират на случилото се и да привлекът друг играч, тъй като трансферният прозорец вече затвори.

Челси уреди заместник на Енцо Фернандес

През това лято „сините“ вече подсилиха халфовата си линия с привличането на Валентин Барко от Страсбург и Джордан Хендерсън, чийто договор с Брентфорд беше прекратен по взаимно съгласие. По-рано през трансферния прозорец клубът продаде Андрей Сантос на Манчестър Юнайтед.

Старши треньорът Чаби Алонсо разполага с Мойсес Кайседо, Ромео Лавия и Рийс Джеймс като други опции в средата на терена. Кайседо обаче изглежда получи контузия по време на победата с 4:3 над Брайтън енд Хоув Албиън в неделя, а капитанът на отбора Джеймс може да играе и като десен защитник. Мало Густо започна в халфовата линия в мача с Брайтън, но по природа е десен бек.

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Снимки: Gettyimages