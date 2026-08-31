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Ливърпул отхвърли офертата на Манчестър Сити за Гакпо

  • 31 авг 2026 | 19:18
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Ръководството на Ливърпул е отхвърлило офертата на Манчестър Сити за нидерландското крило Коди Гакпо,.Това разкрива журналистът Дейвид Орнстийн, според когото предложението е било на стойност 80 милиона паунда - 75 твърдо плюс пет милиона под формата на бонуси. Според Фабрицио Романо отхвърлената оферта е за 85 милиона лири. Това потвърждава информациите от по-рано днес, че мърсисайдци ще задържат Гакпо, въпреки че вече официално обявиха мащабния трансфер на Брадли Баркола. Манчестър Сити пък ще концентрира всичките си усилия върху привличането на Енцо Фернандес от Челси.

Кристъл Палас е поискал 75 милиона паунда за Сар, Ливърпул изглежда ще задържи Гакпо
Кристъл Палас е поискал 75 милиона паунда за Сар, Ливърпул изглежда ще задържи Гакпо

Гакпо беше приел офертата на Манчестър Сити, но се твърди, че няма да има нищо против да остане в Ливърпул, след като клубът му е обяснил, че се нуждае от него.

Мърсисайдци искаха да привлекат още едно дясно крило и отправиха оферти за Янкуба Минте и Исмаила Сар, но техните клубове им поставиха много високи цени. Брайтън оцени гамбиеца на 80 милиона паунда, а Кристъл Палас поиска за сенегалеца 75 милиона. Така от "Анфийлд" са предпочели да задържат Гакпо, като предстои да видим дали той ще бъде използван от Андони Ираола отдясно, както бе и в мача с Нотингам Форест. Възможно е и двамата с Баркола да сменят позициите си в хода на мачовете, ако бъдат титуляри. По принцип и двамата предпочитат да играят отляво, като същото важи и за Виктор Муньос и Рио Нгумоа.

Гакпо започна и в двата откриващи мача на Ливърпул от Висшата лига, като отбеляза гол при равенството 2:2 с Нюкасъл и направи асистенция при ремито със същия резултат у дома срещу Нотингам Форест в събота. До момента той има 50 гола и 23 асистенции в 180 мача за клуба от Мърсисайд.

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Снимки: Imago

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