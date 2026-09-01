Манчестър Сити праща халф в Бенфика, докато чака Енцо Фернандес

Бенфика и Манчестър Сити постигнаха договорка за трансфера на Клаудио Ечевери, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. 20-годишният аржентинец ще пристигне на “Луж” под наем, а “лисабонските орли” ще имат опция за откупуването му през следващото лято. Атакуващият халф бе купен от “гражданите” през лятото на 2024 година за малко над 18 милиона евро, но до момента е пращан под наем в родния си Ривър Плейт, Байер Леверкузен и Жирона през миналия сезон. Атакуващият халф бе определян преди време като един от големите таланти на аржентинския футбол, но след пристигането му в Европа не успява да убеди с изявите си.
Все пак голямата новина около Манчестър Сити се очаква да се появи по-късно днес и тя е свързана с очакваното привличане на Енцо Фернандес от Челси
Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман СитиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages