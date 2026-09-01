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Ди Мария към Меси: Ти си най-великият в историята

  • 1 сеп 2026 | 11:13
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Никой аржентинец не иска осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси да се оттегли от националния футболен отбор. Това мнение изрази в Инстаграм дългогодишният му съотборник Анхел Ди Мария.

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Вчера Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Ди Мария, заедно с Меси, спечели Мондиал 2022, на два пъти Копа Америка (2021, 2024) и Олимпийските игри (2008).

„Трудно е да разбера, че се оттегляш, че няма да те видим отново с фланелка на националния отбор. Щастлив съм, че съм роден в ерата, в която можех да те гледам как играеш, да се наслаждавам и, най-важното, да споделя с теб всички онези години, в които игра за националния отбор. Щастлив съм, че те видях да осъществяваш всичките си мечти, особено тази, за която копнееше най-много - да станеш световен шампион. Днес направи тази крачка – момент, който нито ти, нито някой от нас, аржентинците, някога е искал“, написа Ди Мария.

„Но този ден дойде и днес искам да кажа: много ти благодаря за всичко. Ти си най-великият в историята“, добави той.

Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005 г. Той е изиграл 207 мача за националния отбор, отбелязвайки 125 гола и давайки 68 асистенции. Меси е вторият най-резултатен голмайстор за национален отбор в историята на футбола, след Кристиано Роналдо от Португалия (146).

С Аржентина Лионел Меси е играл на пет световни първенства (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г., като веднъж спечели световната титла (2022 г.) и два пъти завърши втори (2014 и 2026 г.). Нападателят спечели и Копа Америка два пъти с националния отбор (2021, 2024 г.) и Финалисимата (2022 г.).

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Снимки: Gettyimages

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