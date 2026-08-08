Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси

След като информациите за смъртта на бащата на аржентинската суперзвезда Лионел Меси - Хорхе, се оказаха верни, нападателят на Интер Маями получи множество съболезнования от футболния свят.
Лео Меси загуби баща си
От Аржентинската футболна асоциация изразиха своята съпричастност към капитана на националния тим. “#ДълбокаСкръб Аржентинската футболна асоциация, начело с президента си Клаудио Тапиа, дълбоко съжалява за кончината на Хорхе Меси, баща на нашия капитан и емблема Лионел Меси. Оттук подкрепяме цялото семейство в този тежък момент и му изпращаме най-искрената, топла и сърдечна прегръдка. Много сила!”, написаха оттам.
От Барселона, където Меси прекара най-много години и записа най-големите си успехи на клубно ниво, също изпратиха своите съболезнования. “Президентът и Бордът на директорите на Барселона изразяват своите най-дълбоки съболезнования за кончината на Хорхе Меси, баща на бившия играч и легенда на Барса Лионел Меси, и от цялото семейство на Барса предават своите съболезнования на семейството на Меси. Барселона благодари на Хорхе Меси за неговата отдаденост към нашия клуб и за това, че ни повери началото и най-славните години от футболната кариера на неговия син Лео. Нека почива в мир”, гласи изявлението на клуба.
От големия съперник на каталунците - Реал Мадрид, също изразиха своята тъга. “Реал Мадрид, клубният президент и Бордът на директорите дълбоко съжаляват за смъртта на Хорхе Меси, баща на Лео Меси. Нашият клуб иска да изрази своите съболезнования към Лео и всички негови близки. Нека почива в мир”, се казва в съобщението от “Бернабеу”.
Двата родни клуба на Лео Меси - Грандоли и Нюелс Олд Бойс, също излязоха с изявления в подкрепа на футболиста.
Това сториха и от аржентинските грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс, както и от Лига 1, където 39-годишният нападател игра с екипа на Пари Сен Жермен, и от южноамериканската конфедерация КОНМЕБОЛ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google