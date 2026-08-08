Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси

След като информациите за смъртта на бащата на аржентинската суперзвезда Лионел Меси - Хорхе, се оказаха верни, нападателят на Интер Маями получи множество съболезнования от футболния свят.

Лео Меси загуби баща си

От Аржентинската футболна асоциация изразиха своята съпричастност към капитана на националния тим. “#ДълбокаСкръб Аржентинската футболна асоциация, начело с президента си Клаудио Тапиа, дълбоко съжалява за кончината на Хорхе Меси, баща на нашия капитан и емблема Лионел Меси. Оттук подкрепяме цялото семейство в този тежък момент и му изпращаме най-искрената, топла и сърдечна прегръдка. Много сила!”, написаха оттам.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Sending our deepest strength to Leo Messi and his family.



We’re with you during this difficult time and sending you our warmest embrace. pic.twitter.com/YOCenOHSWy — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) August 8, 2026

От Барселона, където Меси прекара най-много години и записа най-големите си успехи на клубно ниво, също изпратиха своите съболезнования. “Президентът и Бордът на директорите на Барселона изразяват своите най-дълбоки съболезнования за кончината на Хорхе Меси, баща на бившия играч и легенда на Барса Лионел Меси, и от цялото семейство на Барса предават своите съболезнования на семейството на Меси. Барселона благодари на Хорхе Меси за неговата отдаденост към нашия клуб и за това, че ни повери началото и най-славните години от футболната кариера на неговия син Лео. Нека почива в мир”, гласи изявлението на клуба.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

От големия съперник на каталунците - Реал Мадрид, също изразиха своята тъга. “Реал Мадрид, клубният президент и Бордът на директорите дълбоко съжаляват за смъртта на Хорхе Меси, баща на Лео Меси. Нашият клуб иска да изрази своите съболезнования към Лео и всички негови близки. Нека почива в мир”, се казва в съобщението от “Бернабеу”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Двата родни клуба на Лео Меси - Грандоли и Нюелс Олд Бойс, също излязоха с изявления в подкрепа на футболиста.

Това сториха и от аржентинските грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс, както и от Лига 1, където 39-годишният нападател игра с екипа на Пари Сен Жермен, и от южноамериканската конфедерация КОНМЕБОЛ.

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento.



Fuerza, Leo 🇦🇷💪 pic.twitter.com/XpWnQ3317s — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026

El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias.



Estamos con vos, Leo. pic.twitter.com/8iiVzVLtLl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2026

Jorge Messi, father of Lionel Messi, has passed away at the age of 68.



All our thoughts go to Leo, as well as to his family and loved ones 🕊️ pic.twitter.com/VdqldAD2LZ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 8, 2026

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

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