Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси

Аржентинският футбол, Барселона и Реал Мадрид поднесоха съболезнованията си към Меси

  • 8 авг 2026 | 19:10
  • 4076
  • 1

След като информациите за смъртта на бащата на аржентинската суперзвезда Лионел Меси - Хорхе, се оказаха верни, нападателят на Интер Маями получи множество съболезнования от футболния свят.

Лео Меси загуби баща си
Лео Меси загуби баща си

От Аржентинската футболна асоциация изразиха своята съпричастност към капитана на националния тим. “#ДълбокаСкръб Аржентинската футболна асоциация, начело с президента си Клаудио Тапиа, дълбоко съжалява за кончината на Хорхе Меси, баща на нашия капитан и емблема Лионел Меси. Оттук подкрепяме цялото семейство в този тежък момент и му изпращаме най-искрената, топла и сърдечна прегръдка. Много сила!”, написаха оттам.

От Барселона, където Меси прекара най-много години и записа най-големите си успехи на клубно ниво, също изпратиха своите съболезнования. “Президентът и Бордът на директорите на Барселона изразяват своите най-дълбоки съболезнования за кончината на Хорхе Меси, баща на бившия играч и легенда на Барса Лионел Меси, и от цялото семейство на Барса предават своите съболезнования на семейството на Меси. Барселона благодари на Хорхе Меси за неговата отдаденост към нашия клуб и за това, че ни повери началото и най-славните години от футболната кариера на неговия син Лео. Нека почива в мир”, гласи изявлението на клуба.

От големия съперник на каталунците - Реал Мадрид, също изразиха своята тъга. “Реал Мадрид, клубният президент и Бордът на директорите дълбоко съжаляват за смъртта на Хорхе Меси, баща на Лео Меси. Нашият клуб иска да изрази своите съболезнования към Лео и всички негови близки. Нека почива в мир”, се казва в съобщението от “Бернабеу”.

Двата родни клуба на Лео Меси - Грандоли и Нюелс Олд Бойс, също излязоха с изявления в подкрепа на футболиста.

Това сториха и от аржентинските грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс, както и от Лига 1, където 39-годишният нападател игра с екипа на Пари Сен Жермен, и от южноамериканската конфедерация КОНМЕБОЛ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1493
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5869
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8460
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2825
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1552
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4565
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда, натиск на гостите

Дунав 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 6131
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 21424
  • 86
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44826
  • 83
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 21121
  • 55
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19898
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13163
  • 30