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  3. Съпругата на Меси се появи на US Open

Съпругата на Меси се появи на US Open

  • 31 авг 2026 | 11:02
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Съпругата на Меси се появи на US Open

Антонела Рокуцо, съпругата на аржентинската футболна суперзвезда Лионел Меси, посети тенис турнира от "Големия шлем" US Open в Ню Йорк.

Жената на капитана на аржентинския национален отбор публикува серия от снимки от стадиона. За събитието Антонела бе избрала спортно-ежедневна визия, включваща свободни бели панталони, бял къс топ и тъмносиво яке тип "бомбър".

Откритото първенство на САЩ започна вчера, а вече бе сътворена и първата сензация - сръбската суперзвезда Новак Джокович отпадна след поражение с 2:3 сета от аржентинацеа Мариано Навоне.

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