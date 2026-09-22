Добри новини за Рома: контузията на Мален не е сериозна

Нападателят на Рома Донийл Мален отпадна от състава на Нидерландия поради контузия, но селекционерът Чави Ернандес увери, че травмата „не е твърде сериозна“.

Централният нападател беше повикан за мачовете от Лигата на нациите, където „оранжевите“ са в една група с Германия, Сърбия и Гърция.

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Снощи беше потвърдено, че Мален и нападателят на Борнемут Джъстин Клуйверт са отпаднали от състава, като на тяхно място са повикани Гуус Тил и Мекс Меердинк. Това предизвика безпокойство сред феновете на „джалоросите“, които разчитат силно на Мален от началото на сезона, благодарение на неговите 6 гола в 5 мача в Серия "А".

„Мален напусна терена с контузия по време на мача между Рома и Интер в събота“, обясни селекционерът Чави на своята пресконференция.

„Жалко е, защото Доникл е в прекрасна форма, но това се случи в последния момент, подобно на случая с Клуйверт. Такъв е футболът, трябва да се адаптираш", добави легендата на Барселона.

Според „Кориере дело Спорт“ проблемът е в дясното коляно на Мален, но се смята, че е просто преумора.

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Снимки: Imago