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  3. Кристиано поднесе съболезнованията си към Меси

Кристиано поднесе съболезнованията си към Меси

  • 12 авг 2026 | 16:45
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Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо изрази съчувствието си към дългогодишния си съперник на футболния терен Лионел Меси, който загуби своя баща Хорхе Меси миналата събота.

Емоционалното писмо на Меси до баща му: Защо не издържа още малко, за да завършим заедно?
Емоционалното писмо на Меси до баща му: Защо не издържа още малко, за да завършим заедно?

Нападателят остави кратък окуражителен коментар към Меси под публикацията в Инстаграм, с която аржентинецът се обърна към починалия си баща. “Огромна прегръдка за теб и твоите близки в тези тежки времена, Лео. Много сила”, написа Роналдо, чието съобщение за броени минути събра стотици хиляди харесвания.

Дейвид Бекъм, който е собственик на клубния отбор на Меси - Интер Маями, също изрази подкрепата си с коментар: “Ние сме с теб и твоето семейство, Лео, винаги”.

Стоичков към съкрушения Меси: Скъпи Лео, прегръщам те в най-тежкия момент!
Стоичков към съкрушения Меси: Скъпи Лео, прегръщам те в най-тежкия момент!

От бившия клуб на аржентиската суперзвезда Барселона добавиха: “Много сила, Лео”, а от Ла Лига написаха: “Нашите най-дълбоки съболезнования към теб и семейството ти, Лео. Нека почива в мир”.

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Снимки: Gettyimages

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