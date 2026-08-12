Кристиано поднесе съболезнованията си към Меси

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо изрази съчувствието си към дългогодишния си съперник на футболния терен Лионел Меси, който загуби своя баща Хорхе Меси миналата събота.

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Нападателят остави кратък окуражителен коментар към Меси под публикацията в Инстаграм, с която аржентинецът се обърна към починалия си баща. “Огромна прегръдка за теб и твоите близки в тези тежки времена, Лео. Много сила”, написа Роналдо, чието съобщение за броени минути събра стотици хиляди харесвания.

🤍🙏 Cristiano Ronaldo replies to Leo Messi:



“A huge hug to you and your loved ones in this difficult moment, Leo. Stay strong.” pic.twitter.com/ze2d0DqdOt — Madrid Zone (@theMadridZone) August 12, 2026

Дейвид Бекъм, който е собственик на клубния отбор на Меси - Интер Маями, също изрази подкрепата си с коментар: “Ние сме с теб и твоето семейство, Лео, винаги”.

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От бившия клуб на аржентиската суперзвезда Барселона добавиха: “Много сила, Лео”, а от Ла Лига написаха: “Нашите най-дълбоки съболезнования към теб и семейството ти, Лео. Нека почива в мир”.

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Снимки: Gettyimages