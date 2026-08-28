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  3. Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

  • 28 авг 2026 | 11:14
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Меси си избра аржентинец за треньор в Интер Маями

Интер Маями назначи Кристиан "Кили" Гонсалес за треньор, а временният наставник Гийермо Ойос остава начело, докато 52-годишният аржентинец не си осигури необходимите разрешителни за работа в САЩ, съобщиха от американския клуб от Мейджър Лийг Сокър. Ойос, който преди това отговаряше за структурата за професионално развитие на тима от Маями, пое поста временно, след като Хавиер Масчерано се оттегли през април.

Меси пак вкара гол, но кризата в Интер Маями продължава
Меси пак вкара гол, но кризата в Интер Маями продължава

Интер Маями подсили състава си с бразилския халф Каземиро миналия месец, но въпреки присъствието на Лионел Меси и още множество утвърдени футболисти, резултатите продължават да разочароват. Настоящият носител на Купата на МЛС загуби четири от последните си пет мача и се намира на второ място в Източната конференция, на 10 точки зад Нешвил.

Меси пак вкара гол, но кризата в Интер Маями продължава
Меси пак вкара гол, но кризата в Интер Маями продължава

„Интер Маями би искал специално да подчертае и да благодари на Ойос за неговата ангажираност и пълна отдаденост, демонстрирани от готовността му да поеме ролята през този период“, се казва в изявлението на клуба.

Гонсалес има 56 мача за националния тим на Аржентина от 1995-а до 2005 година, а състезателната му кариера включва периоди в Интер Милано, Валенсия и Росарио Сентрал. Аржентинецът се занимава с треньорска работа от 2020 година и оттогава ръководи няколко отбора в родината си.

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