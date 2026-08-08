Лео Меси загуби баща си

Хорхе Меси, бащата на Лионел Меси, е починал снощи в 22:00 часа в болница в град Росарио, съобщи първи „Инфобае“. Той беше на 68 години и страдаше от продължително заболяване.

Съпруг на Селия Кучитини и баща на Лионел, Родриго, Матиас и Мария Сол, Хорхе беше стълбът в звездната футболна кариера на сина си. Той беше лидерът на семейството, който се превърна в негов пътеводител и пое отговорността за всичките му задължения извън терена. Именно той се бори, за да осигури необходимото лечение на Лео, когато беше просто юноша в Нюелс, и остана с него в Барселона, когато започнаха приключението си в Европа, докато майка му организираше другата част от семейството в Росарио.

Фигурата му беше вездесъща около футболния гений. Той винаги пазеше гърба му в тишина. Гласът му почти не се чуваше. През годините даде само няколко интервюта (например за „Ел Графико“, германското списание „Кикер“ или испанското „Информе Робинсон“) и допринесе със свидетелства за някои книги, разказващи живота на сина му. Но той предпочиташе да остане в сянка. Профилът му в Инстаграм имаше спорадични публикации, в които изтъкваше постиженията на Лионел, но също така празнуваше с всяко от децата, внуците или племенниците си.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi https://t.co/Tw5tmm1Sic pic.twitter.com/auLgYJStsx — infobae (@infobae) August 8, 2026

Беше обичайно да го виждаме да влиза със семейството на световните първенства, поради което отсъствието на снимки на семейство Меси в САЩ по време на Мондиала направи впечатление, въпреки присъствието на Антонела с децата им Чиро, Матео и Тиаго.

39-годишният футболист от Росарио не скри сълзите си, след като откри резултата в първия мач от Световното първенство през 2026 г. След като отбеляза хеттрик, Лео Меси беше попитан за реакцията си и поясни: „Причината е напълно извън спорта, преживях няколко трудни, сложни дни. Благодарен съм на цялата делегация, както винаги, че е до мен“.

Хорхе Меси се е изучил за химик-технолог и започва работа във фабриката на „Асиндар“ през 80-те години. Стига до позицията на мениджър, според биографията „Меси“ на Гийем Балаге. Преди това е имал свои собствени футболни мечти, като е играл като добър полузащитник в юношеските формации на Нюелс, докато не се налага да отбие военната си служба и да остави спорта настрана.

Той беше бащата, който винаги стоеше отстрани на игрищата в Малвинас, детската школа на Нюелс. Когато Лионел вече беше сензация в юношеските отбори на клуба, той пое задачата да се опита да осигури покритие за хормоналното лечение в Аржентина. Не намери положителен отговор в любимия си клуб и това подтикна Лео да опита късмета си в Ривър. Преговорите за преминаване в Нунес се провалиха и Хорхе договори споразумение, което беше рядкост по онова време, когато решиха да пробват късмета си в Барселона. Той успя да накара европейски клуб да подпише с 13-годишен чуждестранен играч, но също така да му осигури така необходимото медицинско лечение, годишна заплата, покрив и работа за семейството му, и дори плащания за имиджови права, според книгата на Балаге.

Когато началото за Меси в „блауграна“ ставаше все по-трудно и семейството не се адаптираше към европейския живот, Хорхе беше този, който даде на Лео правото да остане в апартамента на „Гран Виа де Карлес III“ и да продължи да опитва късмета си в Испания. Малкият Лионел го помолил да остане и баща му останал, за да го придружава. Това беше основополагащ камък за спортния успех на човека, който щеше да се превърне в легенда на спорта.

„Баща ми винаги беше до мен. Преживяхме много лоши неща. Понякога се затварях да плача сам в стаята, или той правеше същото, без да го виждам. Преструвахме се, че и двамата сме добре, но бяхме зле. Баща ми ме попита какво искам да правя, дали искам да продължа, или да се върнем? Аз исках да продължа и той остана с мен“, спомня си самият Лионел за онези дни в интервю от 2007 г. за предаването „Футбол и нещо повече“ по „Радио Дел Плата“.

В същото предаване Хорхе се появи пред камерата, за да отправи послание към сина си, който тогава тепърва започваше да се превръща в световна звезда: „Ти знаеш много добре, че сме преживели много добри и не толкова добри моменти.“

„От тези не толкова добри моменти ти знаеш, че винаги излизаме по-силни и искаме това да продължи, защото то ни помага да бъдем по-устойчиви в живота, а на теб ти помага да бъдеш това, което си. Защото аз вярвам, че преди да си добър футболист, ти си отличен човек.“

Бащата, съветникът и лидерът на семейството беше и партньор в неволното начинание, в което се превърна Лионел. Марката „Меси“ постави Хорхе начело на преговори с най-големите компании на планетата.

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