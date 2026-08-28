Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

Аржентинската футболна асоциация (АФА) успя да смекчи по някакъв начин ефекта от наказанията, наложени на нейни играчи заради участието им в сбиване след финала на Световното първенство срещу Испания. Миналата седмица ФИФА санкционира трима аржентински футболисти и помощник-треньора Роберто Аяла заради грозните сцени, разиграли се след загубата с 0:1.

Lo que la 📺 no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/T6xeCFWMyp — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026

Най-тежкото наказание получи Леандро Паредес. Халфът беше лишен от състезателни права за 10 мача и глобен с 65 000 британски лири. По време на мелето след последния съдийски сигнал Паредес хвана за врата испанеца Ерик Гарсия, след което удари Гави в лицето и го събори на земята. Друг участник в сблъсъците, Науел Молина, удари капитана на Испания Родри в тялото, докато тичаше покрай него, което предизвика остра реакция от страна на халфа. Заради инцидента Молина получи наказание от седем мача. Тиаго Алмада и испанецът Гави също бяха санкционирани, като всеки от тях получи забрана да играе в един мач.

От Аржентина потвърдиха, че са отправили искане наказанията да се изтърпяват и в контроли, което може значително да ускори завръщането на тримата им играчи в официални двубои. АФА също така обяви, че възнамерява да обжалва наложените санкции.

„АФА официално поиска от ФИФА да позволи санкциите, наложени на нейните играчи по време на финала на Световното първенство през 2026 г., както и на самата асоциация, да бъдат изтърпени в приятелски мачове от клас А и/или официални мачове, което от двете настъпи първо“, се казва в изявление. „Въз основа на искането на АФА, Дисциплинарната комисия на ФИФА счете молбата за одобрена в съответствие с действащите разпоредби. Въпреки това АФА, в защита на своите права и тези на своите играчи, очаква писмените мотиви за решенията, за да подаде съответните жалби пред Апелативната комисия на ФИФА, като Спортният арбитражен съд (КАС) е потенциална последна инстанция.“

Това решение може да накара Аржентина да организира няколко приятелски срещи по време на предстоящите международни паузи, за да осигури бързото завръщане на наказаното си трио за официалните мачове. Въпреки че „гаучосите“ все още не са обявили програмата си, след спечелването на Световното първенство през 2022 г. те изиграха четири контроли преди следващия си официален двубой.

🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

Аржентина вече си е осигурила участие на следващия Мондиал като един от съдомакините, така че следващият им официален турнир може да бъде Копа Америка през 2028 г.

Миналата седмица Аржентина се размина със сериозно наказание въпреки призивите за санкции срещу звездите, които носиха транспарант с надпис, че Фолкландските острови принадлежат на тяхната страна. Това се случи след победата над Англия на полуфинала на Световното първенство.

За протеста си, свързан с Фолкландските острови, вицешампионите получиха само частично затваряне на стадиона за два мача, като капацитетът за следващите две домакинства на Аржентина ще бъде намален до 50 процента. Единият от тези мачове обаче е с условна санкция. Наложени бяха и глоби в размер на 275 000 евро, от които 85 000 са условни.

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