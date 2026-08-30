Кой друг, ако не той! Меси за седми път в кариерата си вкара четири гола в един мач

Макар напредналата си футболна възраст от 39 години, Лионел Меси продължава да пише златни страници от състезателната си кариера. Аржентинецът изригна при успеха на клубния си отбор Интер Маями, вкарвайки цели 4 попадения за успеха на "чаплите" тази нощ със 7:1 над тима на Монреал в срещата от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Меси изригна с четири гола и измъкна Интер Маями от кризата

Разбира се, това не бе първият път, в който славният голмайстор прави подобно нещо, като обаче той стигна до подобно постижение за последно преди шест години. Така Меси стигна до дебютната си изява за Интер Маями с четири попадения в рамките на една среща, след като той пристигна в Интер Маями през 2023 г. В предишните шест случая, в които стори това, го направи с фланелката на Барселона. Единствено в престоя си в Пари Сен Жермен (2021-2023) аржентинецът не успя да изригне по подобен начин.

Иначе Меси вкара четири гола в рамките на един мач за първи път на 6 април 2010 г., когато бе едва на 23 години. Това се случи при успеха на Барселона срещу Арсенал в 1/4-финалите от Шампионската лига. Тогава каталунците спечелиха с 4:1, а аржентинският голаджия вкара всичките четири попадения за тима си, като първото от тях дойде при изоставане от 0:1 и неговите изяви буквално класираха отбора му за фазата на финалната четворка в най-престижния европейски клубен турнир.

В останалите пет случая до тази вечер Меси изригна с по четири гола в срещи от испанската Ла Лига. Той го направи първо при победите на Барселона срещу Валенсия с 5:1 на 19 февруари 2012 г., Еспаньол с 4:0 на 5 май 2012 г., Осасуна с 5:1 на 27 януари 2013 г., както и в два мача срещу Ейбар - на 19 септември 2017 г. при 6:1 и на 22 февруари 2020 г. при 5:0.

Интересното е, че до този момент само в два от предходните шест случая имаше щастлива развръзка за Меси в отборен план след индивидуалното постижение. След изригването срещу Арсенал през 2010 г. Барселона отпадна на крачка от финала в Шампионската лига, а през сезоните 2011/2012 и 2019/2020 каталунците отстъпиха титлата в Ла Лига в полза на вечния си съперник Реал Мадрид. Сега тепърва предстои да разберем дали изригването на славния аржентинец ще се превърне в зла поличба за Интер Маями или както през 2013 и 2017 г. ще стане предзнаменование за нова шампионска титла.

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