Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в национални отбор на Аржентина. Това означава, че последният мач на капитана на "албиселесте" за родината му бе загубеният финал на Световното първенство срещу Испания. Четири години преди това, на Мондиала в Катар, Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла.

Ла Пулга разкрива, че е написал писмото, което публикува днес, два дни след злополучния финал с Испания, когато неговият баща беше все още жив.

Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005 г. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор - два пъти Копа Америка през 2021 и 2024 г., вдигна Световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия мач за трофея "Финалисима" през 2022 г. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година.

Lionel Messi has announced his retirement from international football 🇦🇷❤️



🏆 World Cup

🏆 Copa America x2

🏆 Finalissima

🥇 Olympic Gold Medal pic.twitter.com/FhLV3zwxHN — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 31, 2026

В изявление в своя профил в Инстаграм 39-годишния Меси обяви: „След като измина време от финала и след като обмислих внимателно, искам да уведомя всички, че се оттеглям от националния отбор...

Това бе решение, от което ме заболя, и все още ме боли до дъното на душата ми, но разбирам, че е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко от себе си, не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм давал всичко за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам чрез футбола да се гордеете, че сте аржентинци.

Не остава много време, отделните глави се затварят една по една, а това е едно от нещата, които ме нараняват дълбоко. Обичам, обичах и винаги ще обичам да бъда в националния отбор. Дадох всичко от себе си; нямам какво повече да дам, а освен това, зад мен се появяват страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат там.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа през тези 20 години. Ще ми липсва да ви чувам отвътре (от терена). Сега ще бъда просто един от вас, ще ви аплодирам и подкрепям отстрани (в добро и в лошо).

Благодаря на семейството ми, че винаги беше до мен, че ме придружаваше в това красиво, но трудно пътешествие. Благодаря на всеки треньор, съотборник и мениджър, с когото имах удоволствието да споделя това преживяване. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти.

Тръгвам си с душевно спокойствие и гордост, че ви дадох, заедно със съотборниците си, някои наистина приказни моменти. Беше невероятно да споделя това с всички вас. Обичам ви!

Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец.

Напред, Аржентина!

*Написах тези думи на 21 юли, два дни след финала. Днес, след случилото се с баща ми, съм още по-убеден от преди.

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Снимки: Imago