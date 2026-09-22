Героят на Фрозиноне от мача срещу Комо подписа нов договор

Фрозиноне възнагради младежкия национал на Италия Лоренцо Палмизани с нов договор след героичното му представяне при победата с 2:0 над Комо в Серия "А".

„Не познавах вратаря им преди, но ако бях на мястото на Роберто Манчини, щях да се замисля за него“, отбеляза треньорът на Комо Фабрегас след мача.

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Палмизани, който е продукт на младежката академия на Фрозиноне, отпразнува своя 22-ри рожден ден през юни и е част от състава на Италия до 21 години за предстоящите квалификации за Европейското първенство срещу Армения на 1 октомври и Полша на 5 октомври.

Преди да се отправи към тренировъчната база в Коверчано, Палмизани беше възнаграден с нов и подобрен договор с Фрозиноне. Контрактът му вече е с продължителност до юни 2031 г.

Той беше една от ключовите фигури за промоцията на тима от Серия "Б" през миналия сезон, като запази 15 чисти мрежи и отрази 80 процента от точните удари към вратата си.

Според медиите на Ботуша Ювентус е водил преговори за закупуването на Палмизани това лято за едва 8 милиона евро, но в крайна сметка е решил да търси други варианти. Стойността на стража вече се утрои благодарение на силните му изяви от старта на настоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages