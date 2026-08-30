Голово шоу на Меси и Суарес измъкна Интер Маями от кризата

Звездният Интер Маями изплува над повърхността и най-сетне регистрира успех, след като бе в серия от пет последователни срещи без победа във всички турнири. "Чаплите" изригнаха и буквално изкараха яда си на Монреал, стигайки до разгром с 7:1 в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Благодарение на този резултат проектът на Дейвид Бекъм запази преднината си на пет точки пред третия в Източната конференция Чикаго Файър, който обаче е с мач по-малко.

Seven goals. Three points. What a night 💥 pic.twitter.com/opiku0lH2h — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Големите звезди на победителите в лицето на Лионел Меси и Луис Суарес, както и новото попълнение Каземиро бяха титуляри. И тримата блеснаха с попадения, а самият Меси изигра много силен мач, бележейки четири пъти. Аржентинецът освен това добави и една асистенция, с която сложи край на много силен месец август, в който, въпреки че неговият отбор имаше дефицити откъм успехи, той самият взе участие в седем от осемте мача на тима си. В тях той имаше участие в 10 попадения - 7 пъти беше в ролята на голмайстор, а 3 пъти блесна с асистенции.

Here’s how we line up 📋 pic.twitter.com/fRELQc2bAA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 29, 2026

През първото полувреме домакините от Интер Маями се развихриха и стреляха цели десет пъти по посока съперниковата врата, но само три от тези удари бяха точни. Все пак те бяха достатъчни, за да могат "чаплите" да се оттеглят на почивката с преднина, като в 20-ата минута Каземиро откри резултата, засичайки с глава центриране от корнер.

Гостите от Монреал обаче дадоха отпор и в 37-ата минута Фабиан Ербер съумя да изравни. Това бе неговото общо 21-во попадение на футболиста в Мейджър Лийг Сокър.

Le but de Fabian Herbers contre Miami ⚽️



Fabian's 21st MLS goal 👊#CFMTL pic.twitter.com/MZC5R1nJtM — CF Montréal (@cfmontreal) August 30, 2026

Паритетът се задържа твърде кратко и само три минути по-късно в 40-ата момчетата от Флорида си върнаха предимството. Статичните положения се оказаха отново Ахилесовата пета на канадците, а този път те рухнаха след изпълнение на пряк свободен удар. Меси бе главно действащо лице, като застана зад топката и центрира, а в опит да изчисти 26-годишният защитник Лука Петрасо прати коженото кълбо в собствената си врата. В крайна сметка попадението бе записано на сметката на аржентинеца, тъй като той имаше ключовата роля при изпълнението.

GOOOL! Leo for the lead 🔟✨ pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

След почивката натискът продължи и в 52-рата минута и Меси изригна с попадение. Този път световният шампион от Мондиал 2022 в Катар направи феноменална индивидуална акция в наказателното поле, залъгвайки цели трима бранители в тъмносин спортен екип.

The footwork. The finish. Leo Messi. 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/K6QQa9in7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

През следващия близо половин час настъпи голова суша, а в заключителния четвърт час от двубоя домакините отприщиха яростта си и забиха нови четири попадения. В 80-ата минута Меси блесна и с асистенция, след като помогна на Суарес да се разпише. Това бе общо 11-тият гол за уругваеца в шампионата на САЩ и Канада този сезон.

Съвсем скоро в 83-тата минута Меси вкара за втори път, като канадската отбрана рухна под натиска на съперника.

MESSI x3 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Малко преди края на редовното време в 89-ата минута резултатът набъбна до 6:1. Тогава се разписа Александър Шоу.

A first to remember💫 Alex Shaw! pic.twitter.com/ghZfB94oht — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

В добавеното време бе оформен крайният резултат. Това стана в 96-ата минута на срещата, когато Лионел Меси се разписа за четвърти път.

PÓKER DE LEO MESSI!🃏4️⃣ pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Това бе първа победа в Мейджър Лийг Сокър на Интер Маями от 26 юли насам, когато бе победен именно тимът на Монреал в предходния шампионатен двубой. Тогава "чаплите" се наложиха с 1:0 като гости. След това стартира много тежък период за тях, който бе белязан от отпадане от турнира за Купата на лигите, а тимът от Маями спечели само веднъж в рамките на седемте си срещи във всички надпревари от последния мач срещу Монреал насам.

В следващия си шампионатен мач Интер Маями посреща Атланта Юнайтед на 6 септември (неделя) от 2:30 часа сутринта българско време, а по същото време Монреал ще бъде гост на Филаделфия Юниън.

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