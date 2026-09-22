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Меси представи специален екип за прощалния си мач с Аржентина

  • 22 сеп 2026 | 00:37
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Звездата на Интер Маями Лионел Меси показа екипа, с който ще изиграе последния си мач за националния отбор на Аржентина. Той публикува видео в своя профил в Инстаграм, на което подготвя бутонките си и сменя една фланелка с друга, придружено с текста: „Последният мач… Фланелка за цял живот ❤️“.

39-годишният футболист ще се сбогува с националния отбор на 6 октомври в мач срещу Бенин на стадион „Монументал Антонио Веспусио Либерти“ в Буенос Айрес.

Специалната фланелка за прощалния двубой се отличава с фамилията на Меси и неговия номер 10, изписани в златист цвят. Около номера е изобразено „Майското слънце“ – един от националните символи на Аржентина, присъстващ и на държавния флаг. То символизира бога на инките Инти, а името му идва от Майската революция на 25 май 1810 г., която провъзгласява независимостта на вицекралство Рио де ла Плата от Испания. Версията на слънцето, добавена на флага през 1818 г., е точно копие на изображението от първата аржентинска монета от 8 ескудо от 1813 г.

Меси дебютира за Аржентина през 2005 г. С националния отбор той спечели Световно първенство през 2022 г., две титли от Копа Америка (2021, 2024) и „Финалисима“ (2022). На Мондиал 2026 легендата на Барселона достигна до финал, където тимът му отстъпи на Испания с 0:1.

За Аржентина Меси е отбелязал 125 гола в 207 мача, което го нарежда на второ място в историята по голове за национален отбор след Кристиано Роналдо, който има 146 попадения в 233 мача за Португалия.

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Снимки: Imago

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