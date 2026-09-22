Барселона е по петите на новоизлюпен бразилски национал

Испанският гранд Барселона следи отблизо 19-годишния централен защитник на Атлетико ПР Артур Диас. Според информация на изданието „УмДойс Еспортес“, ръководителят на скаутския отдел на каталунците Жоао Амарал лично е наблюдавал играча по време на мача от бразилското първенство срещу Баия.

През миналото лято Атлетико е отхвърлил оферта на стойност 21 милиона евро от английски клуб за правата на футболиста. Освен Барселона, към младия талант интерес проявяват още Тотнъм, Атлетико Мадрид, РБ Лайпциг, Нюкасъл и Бенфика.

🚨 Barcelona have sent scouts to Brazil to watch Arthur Dias, the 19-year-old centre-back who plays for Athletico Paranaense.



(Source: @umdoisesportes) pic.twitter.com/6ZsCfGBzJP — Fabrizio Romano (@Fabriz_Roman0) September 21, 2026

Диас е основна фигура в състава на Атлетико ПР. Той има опит с младежкия национален отбор на Бразилия до 20 години и вече получи първата си повиквателна за мъжкия тим на "селесао" от Карло Анчелоти за контролите срещу Австралия и Индия.

Настоящият договор на защитника с клуба му е до края на 2028 година.

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