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Стоичков към съкрушения Меси: Скъпи Лео, прегръщам те в най-тежкия момент!

  • 9 авг 2026 | 22:10
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Стоичков към съкрушения Меси: Скъпи Лео, прегръщам те в най-тежкия момент!

Българската футболна легенда Христо Стоичков демонстрира огромна съпричастност и подкрепа към своя голям приятел Лионел Меси. Камата използва официалните си профили в социалните мрежи, за да изрази дълбоките си съболезнования към аржентинската мегазвезда по повод внезапната кончина на неговия баща – Хорхе Меси.

Хорхе Меси издъхна на 68-годишна възраст в родния си град Росарио след боледуване. Той бе не просто родител, но и дългогодишен мениджър, изиграл ключова роля в изграждането на славната кариера на осемкратния носител на „Златната топка“.

Стоичков, който поддържа изключително близки отношения със семейството на аржентинеца още от тийнейджърските години на Лео в академията на Барселона, публикува трогателно послание. Българинът сподели архивна снимка, на която е прегърнал Меси, придружена от силни думи на испански език.

"Мой скъпи Лео, в този толкова тежък момент искам да изпратя цялата си сила и обич на теб и на цялото ти семейство за загубата на твоя баща, Хорхе. Няма думи, които да могат да облекчат една такава болка. Един баща е баща за цял живот: този, който те напътства, който е до теб от самото начало и който празнува всеки един от твоите триумфи така, сякаш са негови собствени. Изпращам ти огромна прегръдка, Лео. Много сила за теб, за Антонела, за майка ти, за братята ти и за цялото семейство Меси. Нека Хорхе почива в мир. Споменът за него и всичко, което е посял във вас, ще живеят вечно.", написа емоционално Камата.

Жестът на родната мегазвезда веднага предизвика вълна от коментари в интернет пространството, като феновете оцениха високо факта, че Стоичков за пореден път показва голямото си сърце и застава до Меси в момент на огромна лична трагедия.

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