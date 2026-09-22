Ювентус ще решава вратарския проблем с бразилски ветеран

Познато лице от Серия "А" се очертава като основен кандидат, който да се присъедини към Ювентус. Бившият вратар на „бианконерите“, Фиорентина и Арсенал Нето е спряган за подпис с клуба.

Ювентус се оказа в неочаквана ситуация да търси нов страж, след като Камил Грабара ще бъде извън игра между четири и шест месеца поради скъсана предна кръстна връзка на коляното.

Гулиелмо Викарио е първи избор след пристигането си под наем от Тотнъм, но в момента няма готов негов заместник. Треньорът Лучано Спалети потвърди, че клубът търси свободен агент, за да засили конкуренцията, като сред споменаваните имена са Серхио Рико, Алфред Гомис и Адам Стейскал.

Нето носеше екипа на „бианконерите“ от 2015 до 2017 г., записвайки 22 мача, а преди това игра за Фиорентина през 2011 г.

След напускането си на Торино през 2017 г., 37-годишният вратар мина през за Валенсия, Барселона, Борнемут, Арсенал и Ботафого, като стана свободен агент, след като договорът му с бразилския клуб изтече на 30 юни.

Има няколко причини, поради които той би бил разумен избор, включително ниските му очаквания за заплата и фактът, че има италианско гражданство, така че няма да се счита за играч извън Европейския съюз.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago