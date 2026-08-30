Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. 20 минути преди мача - феновете на Левски напълниха сектора си

20 минути преди мача - феновете на Левски напълниха сектора си

  • 30 авг 2026 | 18:44
  • 709
  • 3

Само 20 минути преди началото на двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски секторът за гостуващите привърженици на стадион „Христо Ботев“ вече е почти изцяло изпълнен.

Стотици „сини“ фенове пристигнаха в Пловдив и създадоха сериозна атмосфера още преди първия съдийски сигнал. Гостуващият сектор е изпълнен с привърженици на Левски, които очакват началото на сблъсъка.

Двубоят е от 7-ия кръг на efbet Лига и започва в 19:00 часа на „Колежа“.

За „сините“ това е първи мач след тежкото отпадане от АЕК в плейофа за Шампионската лига, а в първенството тимът на Хулио Веласкес започна впечатляващо и има пет победи от пет мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски с интерес към нигерийски защитник

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 7989
  • 1
Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

  • 30 авг 2026 | 20:05
  • 29122
  • 61
Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

  • 30 авг 2026 | 19:55
  • 9799
  • 16
Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

  • 30 авг 2026 | 17:10
  • 2597
  • 0
Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

  • 30 авг 2026 | 16:52
  • 1531
  • 11
Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Марек се завръща в сряда на "Бончук"

  • 30 авг 2026 | 16:07
  • 1276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

Ботев (Пд) 0:0 Левски, Рейналдо и Алдаир влязоха на почивката

  • 30 авг 2026 | 20:05
  • 29122
  • 61
Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

Спартак (Варна) 0:0 Лудогорец, "орлите" диктуват темпото

  • 30 авг 2026 | 19:55
  • 9799
  • 16
Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

  • 30 авг 2026 | 19:52
  • 14839
  • 21
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 13891
  • 35
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 18440
  • 37
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 17785
  • 23