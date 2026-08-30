20 минути преди мача - феновете на Левски напълниха сектора си

Само 20 минути преди началото на двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски секторът за гостуващите привърженици на стадион „Христо Ботев“ вече е почти изцяло изпълнен.

Стотици „сини“ фенове пристигнаха в Пловдив и създадоха сериозна атмосфера още преди първия съдийски сигнал. Гостуващият сектор е изпълнен с привърженици на Левски, които очакват началото на сблъсъка.

Двубоят е от 7-ия кръг на efbet Лига и започва в 19:00 часа на „Колежа“.

За „сините“ това е първи мач след тежкото отпадане от АЕК в плейофа за Шампионската лига, а в първенството тимът на Хулио Веласкес започна впечатляващо и има пет победи от пет мача.

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