Левски поздрави Алекс Сентейес

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Днес защитникът на Левски Алекс Сентейес празнува своя 27-ми рожден ден. Испанецът има до момента 13 мача с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Алекс дебютира със синята фланелка на 7 юли 2026 година при равенството с 1:1 като гост на „Борац“ (Баня Лука) в първия мач от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27.

ПФК „Левски“ честити празника на Алекс Сентейес и му пожелава здраве, много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

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