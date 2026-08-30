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Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
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Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Отборите на Ботев (Пловдив) и Левски се изправят един срещу друг в сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" ще стартира с първия съдийски сигнал на Тодор Киров.

Както е известно, двубоят бе изместен с 24 часа, след като "сините" пожелаха да гостуват на "Колежа" с ден по-късно заради прибирането си от Гърция, където играха плейоф за влизане в Шампионската лига. Босът на "жълто-черните" Илиян Филипов бе против, но в крайна сметка домакините трябваше да се съобразят с решението на футболната централа.

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

Пловдивчани, които са водени от бившия треньор на "сините" - Станислав Генчев, не се намират в най-добрата си форма, след като в последните две срещи допуснаха загуби от Лудогорец и Ботев (Враца). Именно поражението в последния кръг изпрати "канарчетата" на осмата позиция с актив от 7 точки и негативна голова разлика.

Ботев (Враца) матира "канарчетата" за първа победа за сезона
Ботев (Враца) матира "канарчетата" за първа победа за сезона

От друга страна, Левски има перфектна серия от началото на сезона в efbet Лига. Отборът на Хулио Веласкес постигна пет победи от пет изиграни срещи, като има на сметката си 15 отбелязани попадения и само две допуснати. В сряда вечер "сините" обаче изиграха много тежък мач от плейофите за Шампионската лига, който изпрати АЕК в основната фаза. Гръцкият гранд взе категорична победа с 4:0 в Атина, а българският шампион ще продължи своя европейски път в Лига Европа.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Испанският специалист говори в съботния ден, като потвърди, че настроението в отбора е невероятно и категорично заяви, че футболистите са спокойни, въпреки че отпаднаха от най-престижния европейски клубен турнир.

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ

Стадион: "Христо Ботев", Пловдив
Главен съдия: Тодор Киров
Начало: 19:00 часа

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