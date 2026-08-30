Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Отборите на Ботев (Пловдив) и Левски се изправят един срещу друг в сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" ще стартира с първия съдийски сигнал на Тодор Киров.

Както е известно, двубоят бе изместен с 24 часа, след като "сините" пожелаха да гостуват на "Колежа" с ден по-късно заради прибирането си от Гърция, където играха плейоф за влизане в Шампионската лига. Босът на "жълто-черните" Илиян Филипов бе против, но в крайна сметка домакините трябваше да се съобразят с решението на футболната централа.

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Пловдивчани, които са водени от бившия треньор на "сините" - Станислав Генчев, не се намират в най-добрата си форма, след като в последните две срещи допуснаха загуби от Лудогорец и Ботев (Враца). Именно поражението в последния кръг изпрати "канарчетата" на осмата позиция с актив от 7 точки и негативна голова разлика.

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От друга страна, Левски има перфектна серия от началото на сезона в efbet Лига. Отборът на Хулио Веласкес постигна пет победи от пет изиграни срещи, като има на сметката си 15 отбелязани попадения и само две допуснати. В сряда вечер "сините" обаче изиграха много тежък мач от плейофите за Шампионската лига, който изпрати АЕК в основната фаза. Гръцкият гранд взе категорична победа с 4:0 в Атина, а българският шампион ще продължи своя европейски път в Лига Европа.

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Испанският специалист говори в съботния ден, като потвърди, че настроението в отбора е невероятно и категорично заяви, че футболистите са спокойни, въпреки че отпаднаха от най-престижния европейски клубен турнир.

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БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ

Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

Главен съдия: Тодор Киров

Начало: 19:00 часа

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