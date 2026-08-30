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  3. Един от съперниците на Левски в ЛЕ взе успех у дома след две дузпи

Един от съперниците на Левски в ЛЕ взе успех у дома след две дузпи

  • 30 авг 2026 | 01:48
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Един от съперниците на Левски в ЛЕ взе успех у дома след две дузпи

НЕК Неймеген, който ще спори с Левски в основната фаза на Лига Европа, взе ценен успех в нидерландската Ередивизи, след като се наложи с 3:1 като гост на тима на Цволе. Успехът бе втори за отбора на НЕК, който вече е шесто във временното класиране, докато бившият състав на Филип Кръстев е на 14-ото място със само една победа.

28-годишният суринамец Тярон Чери вкара първите два гола от дузпи (5’, 23’). Домакините върнаха едно попадение чрез Коен Костонс, също от 11-метров наказателен удар, в края на първата част. Пак той получи нова възможност да застане зад бялата точка в 72-ата минута, но този път пропусна. В 83-тата минута Пер Скорс от гостите вкара и оформи крайния резултат.

НЕК ще бъде домакин на Левски, а мачът в “страната на лалетата” предстои на 15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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