Един от съперниците на Левски в ЛЕ взе успех у дома след две дузпи

НЕК Неймеген, който ще спори с Левски в основната фаза на Лига Европа, взе ценен успех в нидерландската Ередивизи, след като се наложи с 3:1 като гост на тима на Цволе. Успехът бе втори за отбора на НЕК, който вече е шесто във временното класиране, докато бившият състав на Филип Кръстев е на 14-ото място със само една победа.

28-годишният суринамец Тярон Чери вкара първите два гола от дузпи (5’, 23’). Домакините върнаха едно попадение чрез Коен Костонс, също от 11-метров наказателен удар, в края на първата част. Пак той получи нова възможност да застане зад бялата точка в 72-ата минута, но този път пропусна. В 83-тата минута Пер Скорс от гостите вкара и оформи крайния резултат.

НЕК ще бъде домакин на Левски, а мачът в “страната на лалетата” предстои на 15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google