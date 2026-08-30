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Левски се завръща в efbet Лига с тежко гостуване на Ботев (Пловдив) - на живо с гости Атанас Курдов, Йордан Апостолов и "Принца на Пловдив"
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11-те на Ботев (Пд) и Левски, "сините" с пет промени спрямо Атина

  • 30 авг 2026 | 17:51
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Левски. Двубоят на стадион "Христо Ботев" започва в 19:00 ч.

Наставникът на шампионите Хулио Веласкес прави пет промени спрямо последния мач - срещу АЕК в плейофите на Шампионската лига, където "сините" загубиха с 0:4. Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Сержиньо, Мехди Мубарик, Майкон и Армстронг Око-Флекс запазват титулярните си места от Атина. Опитният сръбски халф Марко Груич излиза титуляр, както и 18-годишният централен нападател Стивън Стоянчов.

Ботев (Пловдив) 0:0 Левски

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 4. Никола Солдо, 27. Браян-Антони Хайн, 77. Лукас Араухо, 10. Асен Чандъров, 13. Самуил Цонов, 66. Карлос Меоти, 90. Самуел Калу, 19. Мауро Родригес.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 2. Хевертон, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 8. Марко Груич, 19. Мехди Мубарик, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс, 28. Стивън Стоянчов.

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