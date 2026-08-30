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  3. Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски с интерес към нигерийски защитник

  • 30 авг 2026 | 17:55
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Левски с интерес към нигерийски защитник
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Левски има интерес към нигерийския централен защитник на мароканския Ренесанс Земамра - Джеймс Аджако, съобщи журналистът Руди Галети.

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Задачата на столичани обаче няма да бъде никак лесна, тъй като в надпреварата за подписа на талантливия дефанзивен футболист са се включили редица клубове от Европа и Близкия изток.

Официално запитване към тима от Мароко са изпратили представителите на турския Еюпспор.

Бранителят е хванал окото и на местните марокански колоси Уидад Казабланка и Ренесанс Беркан, които познават отличните му качества от вътрешния шампионат и вече са отправили конкретни оферти. В битката за подписа му със сериозни финансови възможности се намесват и клубове от Арабския залив – саудитският Ал Уехда и Хор Факан от Обединените арабски емирства.

За да привлече нов чуждестранен футболист, ръководството на Левски ще трябва да се раздели с някой от настоящите си играчи. Причината за това е изчерпването на максималния допустим лимит за картотекиране на легионери извън Европейския съюз.

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