Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски има интерес към нигерийския централен защитник на мароканския Ренесанс Земамра - Джеймс Аджако, съобщи журналистът Руди Галети.
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Задачата на столичани обаче няма да бъде никак лесна, тъй като в надпреварата за подписа на талантливия дефанзивен футболист са се включили редица клубове от Европа и Близкия изток.
Официално запитване към тима от Мароко са изпратили представителите на турския Еюпспор.
Бранителят е хванал окото и на местните марокански колоси Уидад Казабланка и Ренесанс Беркан, които познават отличните му качества от вътрешния шампионат и вече са отправили конкретни оферти. В битката за подписа му със сериозни финансови възможности се намесват и клубове от Арабския залив – саудитският Ал Уехда и Хор Факан от Обединените арабски емирства.
За да привлече нов чуждестранен футболист, ръководството на Левски ще трябва да се раздели с някой от настоящите си играчи. Причината за това е изчерпването на максималния допустим лимит за картотекиране на легионери извън Европейския съюз.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google