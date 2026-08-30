Клоп посети тренировка на Байерн и се срещна с Компани

Селекционерът на Германия Юрген Клоп посети тренировката на Байерн (Мюнхен), съобщиха от клуба на официалния си уебсайт. Той е провел разговор и с наставника на баварците Венсан Компани.

Новият треньор на Бундестима беше на „Алианц Арена“ в петък, когато Байерн даде старт на сезона в Бундеслигата с разгром с 5:1 над Щутгарт. Сега тимът насочва вниманието си към подготовката за първия кръг за Купата на Германия срещу Оснабрюк в сряда. Клоп е наблюдавал тренировката и е разговарял с ръководството на Байерн, включително с треньора Венсан Компани.

𝗕𝘂𝗻𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝘇𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁 𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗦ä𝗯𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗿𝗮ß𝗲 🔴⚪️



Im Rahmen der Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel beim VfL Osnabrück begrüßte der FC Bayern heute Bundestrainer Jürgen Klopp beim Training. Neben dem Austausch mit den Verantwortlichen verfolgte… pic.twitter.com/uJEL6s5DMc — FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2026

Очаква се новият треньор на Германия да присъства на мача от Бундеслигата между Аугсбург и Шалке 04 по-късно днес. В понеделник той ще пътува до Щутгарт, където планира да обмени идеи с треньора Себастиан Хьонес, съобщава ДПА.

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Натовареният график на Клоп се дължи на първото му обявяване на състава на Германия на 17 септември за мачовете от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.

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Снимки: Imago