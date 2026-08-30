Клоп посети тренировка на Байерн и се срещна с Компани

Селекционерът на Германия Юрген Клоп посети тренировката на Байерн (Мюнхен), съобщиха от клуба на официалния си уебсайт. Той е провел разговор и с наставника на баварците Венсан Компани.
Новият треньор на Бундестима беше на „Алианц Арена“ в петък, когато Байерн даде старт на сезона в Бундеслигата с разгром с 5:1 над Щутгарт. Сега тимът насочва вниманието си към подготовката за първия кръг за Купата на Германия срещу Оснабрюк в сряда. Клоп е наблюдавал тренировката и е разговарял с ръководството на Байерн, включително с треньора Венсан Компани.
Очаква се новият треньор на Германия да присъства на мача от Бундеслигата между Аугсбург и Шалке 04 по-късно днес. В понеделник той ще пътува до Щутгарт, където планира да обмени идеи с треньора Себастиан Хьонес, съобщава ДПА.
Юрген Клоп изрази подкрепата си към Джамал Мусиала
Натовареният график на Клоп се дължи на първото му обявяване на състава на Германия на 17 септември за мачовете от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago