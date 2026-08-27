Бивш национален селекционер на България с критики към Юрген Клоп

Легендата на световния футбол Лотар Матeус критикува новия селекционер на германския национален отбор Юрген Клоп за това, че ще обяви първия си състав, когато футболистите ще се подготвят за мачове в Лига Европа и Лигата на конференциите. Специалистът смята да разкрие имената на германските национали на 17 септември (четвъртък), когато ще се проведат двубои от основната фаза във втория и третия по сила клубни турнири на Стария континент.

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"Дори и да са били информирани предварително от националния треньор, играчите могат да бъдат с нарушена концентрация от постоянни въпроси за националния тим. Това влияе на психиката, ако те питат за нещо такова точно преди важен мач. Бях помолил Юрген Клоп да обяви списъка ден по-късно", каза Матеус в колонка за телевизия Скай. Германия започва участието си в Лигата на нациите през септември с гостуване на Нидерландия.

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Снимки: Gettyimages