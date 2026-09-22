Байерн и Юп Хайнкес скърбят за дългогодишен асистент, с който изковаха требъла

Бившият треньор на Байерн (Мюнхен) Юп Хайнкес заяви, че е дълбоко разтърсен от смъртта на дългогодишния си приятел и асистент Петер Херман.

Когато той и съпругата му Ирис са научили новината, те "не са могли да сдържат сълзите си", написа той в статия за спортното списание "Кикер", публикувана в понеделник вечерта. "В човешкия речник липсват подходящите думи за такива ситуации, с които да изразим колко дълбоко ни е засегнала тази загуба", написа Хайнкес.

Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat.



Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im… pic.twitter.com/xKJIbd77GB — FC Bayern München (@FCBayern) September 19, 2026

Дългогодишният помощник-треньор в Бундеслигата Петер Херман, който заедно с Хайнкес помогна на Байерн да спечели требъл през 2013 г., почина в събота на 74-годишна възраст след дълга борба с невродегенеративното заболяване амиотрофична латерална склероза (ALS).

Хайнкес поддържаше връзка с Херман до самия край и го беше посетил за последен път преди около три месеца. "Тогава той едва можеше да говори. Зет му помагаше в разговора, защото аз вече почти не разбирах Петер. По пътя към дома, с образа на моя приятел, който изглеждаше толкова ужасно изтощен, все още свеж в съзнанието ми, аз плаках горчиво в колата. Самият Петер никога не се оплакваше от ужасната си съдба", каза Хайнкес. Той описа Херман като своя "вечен" помощник-треньор, който "винаги е бил лоялен партньор на равна нога".

Jupp Heynckes hat rund fünf Jahre mit Peter Hermann auf der Trainerbank zusammengearbeitet. Der Tod seines langjährigen Weggefährten traf ihn hart. Heynckes schildert, wie er Hermann in dessen letzten Monaten erlebt hat. https://t.co/neNgPG1Fho — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 22, 2026

"Петер Херман, който беше първокласен помощник-треньор, е пример за подражание за всички млади и опитни треньори", написа Хайнкес.

В изявление от Байерн се посочва, че Херман е бил "незаменима част от треньорския щаб" като помощник на Хайнкес, когато клубът спечели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия преди 13 години. Херман е бил асистент и в клубове като Шалке, Хамбургер и Борусия (Дортмунд), но прекара по-голямата част от кариерата си – около три десетилетия – в Байер (Леверкузен).

"Играчите не просто харесваха Петер, те го обичаха, защото беше толкова съпричастен и симпатичен, защото беше толкова тих и скромен, толкова смирен и просто очарователен. Петер беше важен, без да се взима прекалено на сериозно", каза Хайнкес.

Паметта на Херман бе уважена и другите клубове в кариерата му - Байер (Леверкузен), Борусия (Дортмунд), Шалке 04 и Хамбургер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google