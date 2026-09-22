Байерн и Юп Хайнкес скърбят за дългогодишен асистент, с който изковаха требъла

Бившият треньор на Байерн (Мюнхен) Юп Хайнкес заяви, че е дълбоко разтърсен от смъртта на дългогодишния си приятел и асистент Петер Херман.
Когато той и съпругата му Ирис са научили новината, те "не са могли да сдържат сълзите си", написа той в статия за спортното списание "Кикер", публикувана в понеделник вечерта. "В човешкия речник липсват подходящите думи за такива ситуации, с които да изразим колко дълбоко ни е засегнала тази загуба", написа Хайнкес.
Дългогодишният помощник-треньор в Бундеслигата Петер Херман, който заедно с Хайнкес помогна на Байерн да спечели требъл през 2013 г., почина в събота на 74-годишна възраст след дълга борба с невродегенеративното заболяване амиотрофична латерална склероза (ALS).
Хайнкес поддържаше връзка с Херман до самия край и го беше посетил за последен път преди около три месеца. "Тогава той едва можеше да говори. Зет му помагаше в разговора, защото аз вече почти не разбирах Петер. По пътя към дома, с образа на моя приятел, който изглеждаше толкова ужасно изтощен, все още свеж в съзнанието ми, аз плаках горчиво в колата. Самият Петер никога не се оплакваше от ужасната си съдба", каза Хайнкес. Той описа Херман като своя "вечен" помощник-треньор, който "винаги е бил лоялен партньор на равна нога".
"Петер Херман, който беше първокласен помощник-треньор, е пример за подражание за всички млади и опитни треньори", написа Хайнкес.
В изявление от Байерн се посочва, че Херман е бил "незаменима част от треньорския щаб" като помощник на Хайнкес, когато клубът спечели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия преди 13 години. Херман е бил асистент и в клубове като Шалке, Хамбургер и Борусия (Дортмунд), но прекара по-голямата част от кариерата си – около три десетилетия – в Байер (Леверкузен).
"Играчите не просто харесваха Петер, те го обичаха, защото беше толкова съпричастен и симпатичен, защото беше толкова тих и скромен, толкова смирен и просто очарователен. Петер беше важен, без да се взима прекалено на сериозно", каза Хайнкес.
Паметта на Херман бе уважена и другите клубове в кариерата му - Байер (Леверкузен), Борусия (Дортмунд), Шалке 04 и Хамбургер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google