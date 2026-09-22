Ювентус се отърва само с глоба заради неуважението към починалия Мацола

Спортният съд в Италия произнесе своята присъда по случая с някои от феновете на Ювентус, които обърнаха гръб на терена по време на минутата мълчание в памет на Сандро Мацола преди мача срещу Аталанта в неделя, спечелен с 2:0. Тогава ултрасите не уважиха легендата на Интер и италианския футбол, а вместо това скандираха имената на клубната икона Гаетано Ширеа, бившия ляв бек Андреа Фортунато и някогашния бос Джани Аниели - всичките също покойници.

Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

В крайна сметка изцепката на тифозите на "бианконерите" ще струва само 10 000 евро на клуба. Решението за не чак толкова тежката санкция е повлияно от официалната позиция на клуба, който се разграничи от действията, както и от факта, че останалата част от публиката не е подкрепила проявата.

„Налага се глоба от 10 000 евро на Ювентус, тъй като малка част от привържениците, настанени в сектор „Трибуна Суд“, първи пръстен, демонстративно не спазиха минутата мълчание, разпоредена от Италианската футболна федерация“, се казва в решението.

🚨Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di… pic.twitter.com/0iEoC612oW — Daniele Mari (@marifcinter) September 22, 2026

„Санкцията е смекчена предвид навременната официална позиция на клуба по отношение на гореспоменатото осъдително поведение, както и разграничаването от страна на останалата част от публиката на стадиона", допълва се то.

Имаше опасност при по-сериозно наказание въпросният сектор на "Алианц Стейдиъм" да бъде затворен, но очевидно това няма да се случи.

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Снимки: Imago