Проблем с Мбапе преди старта на "петлите" в Лига на нациите

Проблем се появи в лагера на френския национален отбор броени дни преди първия мач от новия сезон в Лига на нациите срещу Турция в петък. Капитанът на „петлите“ Килиан Мбапе не взе участие в днешната тренировка на тима, след като се оказа, че е развил симптоми на грип.

Това е втори пореден ден, в който нападателят не тренира пълноценно на терена. По време на вчерашното занимание Мбапе остана изцяло във вътрешните помещения на базата, за да се възстановява, което поставя под въпрос физическото му състояние за предстоящия двубой.

Zinédine Zidane and his staff’s first training session on the Michel Platini pitch at Clairefontaine! pic.twitter.com/PaEmou4Ks9 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 22, 2026

Ситуацията създава главоболия на новия селекционер Зинедин Зидан, за когото срещата срещу Турция е официален дебют начело на Франция. Зизу пое поста след Световното първенство през юли и потвърди, че Мбапе остава ключова фигура и капитан на представителния тим.

Евентуално отсъствие на Мбапе би било сериозен удар за Франция, имайки предвид отличната му форма с екипа на Реал Мадрид от началото на сезона. До момента френският нападател е записал 7 мача като титуляр за мадридчани, в които има 7 гола и 2 асистенции.

Франция попада в оспорвана група в Лигата на нациите заедно с отборите на Турция, Белгия и Италия. След гостуването си в Истанбул, селекцията на Зидан ще пътува за Брюксел за мач срещу Белгия на 28 септември.

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