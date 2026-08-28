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Шеф на Байерн за новия си договор: Много съм горд

  • 28 авг 2026 | 10:00
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Байерн Мюнхен продаде Уисдъм Майк на ФК Брюж и изпрати под наем Брайън Сарагоса на Еспаньол, а именно трансферните сделки, осъществени от члена на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл бяха основен фактор за спечелването на удължаване на договора му. 17-годишният германски нападател Майк се присъедини към белгийския клуб до 2029-а, след като записа пет мача ца първия отбор на Байерн. Испанецът Сарагоса беше преотстъпван няколко пъти, като така и не успя да се наложи в мюнхенския гранд. Жоао Палиня също премина в Бенфика през седмицата.

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Еберл получи двугодишно удължаване на контракта си във вторник, след като пое поста през март 2024 година. Само преди три месеца почетният президент на Байерн Ули Хьонес изрази съмнения относно работата му и оцени шансовете за подновяване на договора на Макс Еберл едва на 60:40.

„Много съм щастлив и горд, защото вярвам, че удължаването не е подарък“, коментира 52-годишният Еберл преди първия мач на Байерн Мюнхен за новия сезон в Бундеслигата срещу Щутгарт тази вечер.

„Добрите трансфери са важни, за да можем да продължим напред. Наскоро направихме добри неща. Можеш да разбереш Байерн, само когато си вътре в клуба. Трябва да изпиташ и усетиш тялото и душата на Байерн Мюнхен“, добави спортният ръководител.

Еберл каза още, че не се очакват нови попълнения преди края на трансферния прозорец на 31 август, като определи вероятността на „99%.“

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