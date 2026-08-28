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Виртц е провел първия си разговор с Клоп тази седмица

  • 28 авг 2026 | 14:20
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Виртц е провел първия си разговор с Клоп тази седмица

Флориан Виртц е провел първия разговор в живота си с новия селекционер на германския национален отбор Юрген Клоп едва през тази седмица. Халфът на Ливърпул със сигурност ще остане в състава за Лигата на нациите, въпреки че и той разочарова на Световното първенство с Бундестима.  

Виртц и Клоп се разминаха в Ливърпул с една година. Треньорът напусна "червените" през лятото на 2024 и година по-късно те станаха шампиони, а германският халф бе едно от водещите им попълнения.

"Всъщност говорих с него преди два дни и това се случи за първи път в живота ми. До този момент не бях имал никакъв контакт с него. Хората в Ливърпул ми разказват много за Клоп и затова се радвам, че започвам да го опознавам. Този разговор бе много приятен", каза Виртц за RTL и Sky Sport. 

Първият мач на Клоп начело на Германия ще бъде срещу Нидерландия в Амстердам на 24 септември.  

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