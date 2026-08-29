Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Младата надежда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл отбеляза завръщането си на терена след контузия при победата с 5:1 срещу Щутгарт в петък вечер и сега се надява бързо да намери пътя си обратно към националния отбор на Германия.

„Много съм щастлив да се върна на терена. Защото на първо място беше едно дълго пътуване“, започна Карл след началото на първенството на Германия.

„В началото беше по-скоро психическо предизвикателство, а след това стана по-скоро физическо. Но отборът ме подкрепи много силно. Щабът наистина ми помогна да премина през този труден период. Определено затова успях да се върна силен“.

Карл беше в състава на Германия за Световното първенство, което това лято се проведе в САЩ, Мексико и Канада от тогавашния селекционер Юлиан Нагелсман, но точно преди заминаването получи контузия на подколянното сухожилие и излезе от сметките.

След отпадането на 1/16-финалите, Нагелсман се оттегли от поста си и бившият треньор на Ливърпул Юрген Клоп пое ръководството на отбора. Карл каза, че все още не е разговарял с Клоп, но се надява да бъде включен в състава, който треньорът ще обяви на 17 септември за мачовете от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.

„Надявам се да бъда включен. Работя много усилено, за да бъда напълно здрав отново. Ще видим какво ще направи треньорът“, каза Карл.

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