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Италия започва с експерименти срещу Белгия: Манчини залага на младостта

  • 22 сеп 2026 | 18:25
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Италия започва с експерименти срещу Белгия: Манчини залага на младостта

SportMediaset

Италия се готви за дебютен мач в Лига на нациите срещу Белгия, който ще бъде белязан от множество експерименти. Двубоят от група 1 на лига “А” е в петък в Рим. Младите таланти, повикани от Роберто Манчини, може да получат ключова роля още в първите срещи от турнира.

„Искам доминираща Италия, която в рамките на четири години да спечели отново нещо.“ С тези думи един зареден с енергия Манчини се яви на пресконференцията преди новия си старт начело на националния отбор. Това е познат образ за италианските фенове, които помнят как селекционерът прие с усмивка отлагането на Евро 2020 с думите: „Ще го спечелим през 2021 г.“. И точно така се случи.

Нещата обаче не се развиха по същия начин, когато след второто място в квалификациите за Катар 2022 той смело заяви: „Ще се класираме и ще спечелим Световното първенство“. Това е минало, което трябва да бъде изтрито стъпка по стъпка, или както казват треньорите – мач за мач. Затова е редно да се поставят цели, но и да се мисли за най-близкото предизвикателство, а то се нарича Белгия. За Манчини мотото трябва да е ясно: забавление.

А забавлението върви ръка за ръка с безгрижието, което могат да донесат многото млади бижута, повикани от специалиста. Тези таланти неизбежно ще получат шанс за игра предвид сгъстения цикъл от четири срещи за десет дни. Първите индикации от базата в Коверчано сочат, че основната схема ще бъде 4-3-3 с възможна промяна към 4-2-3-1. Единствените „ветерани“ в състава се очаква да бъдат Донарума, Барела, Калафиори и един измежду Тонали и Фратези.

При отсъствието на наказания Бастони, централната двойка защитници най-вероятно ще бъде формирана от Скалвини и Манчини. По фланговете се очаква да действат „англичанинът“ Кайоде отдясно и Калафиори отляво. Организацията на играта в средата на терена ще бъде поверена на Алесандро Романо, който наскоро избра да играе за „адзурите“. Най-големите въпросителни са в атака, където единственият сигурен титуляр изглежда е Пио Еспозито. Манчини може да заложи на Дзаниоло като дясно крило и да използва физиката и скоростта на Кийн отляво.

Не е изключено обаче да се даде шанс и на по-класически крила като Камбиаги или Вергара, както и на играчи, свикнали да действат като втори нападател – Даниел Малдини, Распадори или Инасио. Манчини със сигурност ще намери място за всички в тези първи тестове, макар че не е редно да ги наричаме така. Стойността на Лигата на нациите не бива да се подценява, особено за национален отбор, който отчаяно се нуждае от увереност.

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