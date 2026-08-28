Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Шампионът Байерн (Мюнхен) посреща Щутгарт в откриващия двубой от новия сезон в Бундеслигата. Мачът е от 21:30 часа на “Алианц Арена”.

Двата тима сложиха край и на миналия сезон, когато се изправиха във финала за Купата на Германия, спечелен от баварците с 3:0.

Мюнхенци излизат с 10 от 11-те футболисти, с които започнаха и в сблъсъка за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд) преди седмица. Единствено Алфонсо Дейвис е титуляр за сметка на Станишич.

Mit dieser 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 geht’s in die neue Bundesliga-Saison! 🔥👊 pic.twitter.com/0sUAQ6j9Hb — FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2026

Звездата на гостите Дениз Ундав повежда атаката на тима.

VfB to take on FC Bayern in our season opener ⚪️🔴#VfB | #FCBVfB pic.twitter.com/WkmSivV3eJ — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) August 28, 2026

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