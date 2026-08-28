Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Шампионът Байерн (Мюнхен) посреща Щутгарт в откриващия двубой от новия сезон в Бундеслигата. Мачът е от 21:30 часа на “Алианц Арена”.
Двата тима сложиха край и на миналия сезон, когато се изправиха във финала за Купата на Германия, спечелен от баварците с 3:0.
Мюнхенци излизат с 10 от 11-те футболисти, с които започнаха и в сблъсъка за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд) преди седмица. Единствено Алфонсо Дейвис е титуляр за сметка на Станишич.
Звездата на гостите Дениз Ундав повежда атаката на тима.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google