Жребият за Шампионската лига: ПСЖ срещу Барселона, Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

В Монако ще бъде изтеглен жребият за основната фаза на Шампионската лига. От 19:00 часа българско време 36 отбора ще научат своите осем съперници – по два от всяка от четирите урни, като всеки тим ще има четири домакинства и четири гостувания. Първите мачове ще бъдат на 8-10 септември, а последните на 27 януари.

Първият отбор, който бе изтеглен, беше Реал Мадрид. "Белите" ще играят срещу Интер, финалиста от миналия сезон Арсенал и АЕК, който вчера отстрани Левски в плейофите. Реал е домакин на "нерадзурите" и гостува на лондончани. Другите съперници на тима на Жозе Моуриньо са ПСВ Айндховен, Рома, РБ Лайпциг, Шахтьор, ЛАСК.

Шампионът Пари Сен Жермен ще приеме Барселона в Париж и ще гостува на Манчестър Сити и Астън Вила. Другите му съперници са Рома, Галатасарай, Виляреал, Слован (Братислава) и Комо.

Барселона ще гостува на Пари Сен Жермен и ще приема Манчестър Сита. Другите им съперници са Астън Вила, Спортинг, Фейенорд, Галатасарай, новаците Комо и Сабах.

Арсенал ще има домакинство на Реал Мадрид за трети път в последните четири години и ще гостуват на Байерн. Лондончани ще приемат Борусия (Дортмунд), Лил и Сабах и ще гостуват на Бетис, Наполи и Славия (Прага).

Интер отново ще има домакинство на Ливърпул. "Нерадзурите" освен това ще гостуват на Реал Мадрид и ще срещнат още Брюж, Борусия (Дортмунд), Шахтьор, Фейенорд, Щутгарт и Слован (Братислава).

Байерн (Мюнхен) се завръща на "Олд Трафорд" за пореден епизод от сблъсъците между двата отбора и повторение на знаменития финал от 1999 г.. Баварците ще имат домакинство на Арсенал и гостуване на Атлетико Мадрид. Освен това тимът на Венсан Компани ще се изправи срещу Бетис, Бодьо/Глимт, Лил, Славия Прага и Викинг.

На Манчестър Сити предстоят сблъсъци с шампиона от последните две години Пари Сен Жермен, като мачът ще е е в Англия, и гостуване на Барселона. Освен това "гражданите" ще се изправят срещу Спортинг, Порто, Наполи, РБ Лайпциг, АЕК и Ланс.

Ливърпул ще приеме Атлетико Мадрид и ще гостува на Интер. Мърсисайдци ще приемат на "Анфийлд" Порто, Виляреал и Ланс и ще гостуват на Брюж, Фенербахче и ЛАСК.

Атлетико Мадрид ще има домакинства на Байерн (Мюнхен) и Манчестър Юнайтед и гостуване на Ливърпул, като още ще срещне ПСВ Айндховен, Фенербахче, Бодьо/Глимт, Викинг и Щутгарт.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

От УЕФА въвеждат ново правило от тази година, което казва, че един и същ мач, не може да се повтори с абсолютно същия домакин в три поредни сезона в основната фаза на турнира. Ако два отбора са се срещнали през сезон 2024/25 и отново през 2025/26 при същите условия, софтуерът за жребия автоматично ще блокира възможността те да играят отново в тази конфигурация и през настоящата кампания. Това засяга три мача и те са Ливърпул срещу Реал Мадрид на “Анфийлд”, Интер срещу Арсенал на “Джузепе Меаца”, както и Ювентус да приеме Бенфика отново в Торино.

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