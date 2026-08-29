Юрген Клоп изрази подкрепата си към Джамал Мусиала

Националният селекционер на Германия Юрген Клоп изрази публично своята безрезервна подкрепа за Джамал Мусиала след здравословните проблеми на играча, свързани с припадъци.

Плеймейкърът на Байерн Мюнхен колабира на терена на два пъти по време на предсезонните контроли. Причината бе краткотрайна загуба на съзнание, но според лекарските становища това не би трябвало да му попречи да продължи кариерата си на най-високо ниво.

От Байерн отдадоха обострянето на състоянието му на промяна в медикаментите. В момента Мусиала е извън групата за мачовете, но въпреки това провежда пълноценни тренировки.

„Ако се притеснява, че това по някакъв начин ще се отрази на националния отбор, мога да го уверя в обратното. Разбира се, че няма да се отрази – дори напротив“, заяви Клоп преди старта на сезона в Бундеслигата с мача между Байерн Мюнхен и Щутгарт.

59-годишният специалист разкри, че е предал посланието си и лично на футболиста, но не чрез директно обаждане заради деликатната ситуация.

„Изпратих му гласово съобщение, защото той изобщо не ме познава и няма номера ми. Ако му бях звъннал, можех да го правя три дни. Не мисля, че щеше да вдигне“, сподели с усмивка Клоп.

Клоп, чийто дебют начело на Бундестима ще бъде на 24 септември срещу Нидерландия в Лигата на нациите, подчерта, че най-важното в момента е „да бъдем търпеливи“.

„Той се завърна в топ форма, Венсан Компани ми го потвърди. В невероятна кондиция е. Мисля, че затова се намира в перфектния клуб и в перфектната среда. Ние искаме да допринесем за тази среда и просто да кажем: Хлапе, оздравявай – вратата за теб е отворена“, коментира той, цитиран от агенция ДПА.

Очаква се Клоп да обяви състава на Германия на 17 септември.

Междувременно, като потенциално ново име в състава на Германия се спряга нападателят на Щутгарт Дженан Пейчинович.

„В понеделник ще бъда в Щутгарт и ще се срещнем“, потвърди Клоп пред телевизия „Сат.1“.

21-годишният талант премина в Щутгарт от изпадналия Волфсбург в началото на август. В дебютния си официален мач за Купата на Германия срещу Ханза Рощок миналия петък, младежкият национал на Германия отбеляза хеттрик.

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